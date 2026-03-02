我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾豪駒強調打線的決勝密碼在於「串聯度」(圖)，要求每位打者完美執行戰術推進，創造一擊必殺的得分機會。（圖／記者葉政勳攝）

▲實戰機會遭大雨剝奪，中華隊只能轉往室內練習場特訓。教練團目前的終極任務是將「團隊至上」的心理建設做到極致，化危機為轉機。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊終於正式以「完全體」之姿在宮崎集結。原先教練團的如意算盤，是利用3月2日、3日對戰日職二軍的兩場官辦熱身賽，讓這套全新陣容進行實戰磨合。不過，宮崎的大雨，直接將這個計畫打亂。面對天候變數，總教練曾豪駒在受訪時吐露了最真實的備戰現況：「的確在安排棒次上面，想要利用這兩場熱身賽來做一個觀察。如果今天沒有辦法比賽，那我們就只剩下明天的一個比賽可以去做微調而已。」曾總的言談之中，其實隱含了教練團在正賽前必須面對的三個殘酷現實。原本教練團手中可能握有多套打線劇本，準備利用這兩場比賽輪流演練，測試不同化學效應。但大雨恐強制沒收了這段寶貴的「試錯期」。曾總口中的「只剩下微調」，意味著教練團必須立刻放棄實驗，直接端出心目中勝率最高的「A計畫」。接下來僅存的實戰機會，將不再是讓球員尋找手感的練習，而是東京巨蛋正賽前的「唯一總彩排」，教練團的容錯率已被壓縮到極限。曾總在訪問中特別強調：「我們在排棒次就是去思考如何讓整個串聯度是更好的。」在短期國際高張力賽事中，面對日韓等級的頂尖投手，「串聯度」是重中之重，意味著前段棒次必須透過精準選球與纏鬥消耗對方投手球數，即使出局也要推進壘包，為後續中心棒次創造「得點圈有人」的一擊必殺機會。大雨縮減了比賽機會，卻也讓教練團的目標更加純粹，要求每個人完美執行賦予的戰術角色。「我相信每一位選手不管是棒次怎麼排，他們都會盡自己最大的能力。」曾總這句話，是在向全隊進行最後的精神喊話。當實戰機會被大雨剝奪，球員無法在場上透過擊出安打來建立自信時，心理層面的武裝就顯得格外重要。教練團現在首要的任務，是在室內練習場裡，將這股「團隊至上」的心理建設做到極致，確保球員能夠在各個棒次都能有所發揮。宮崎的這場大雨，無疑是中華隊出征前最嚴苛的試煉。它雖然澆熄了熱身賽的戰火，卻也逼迫這支「完全體」提早進入背水一戰的緊繃狀態。接下來，就看教練團如何在這極度壓縮的時間內，將這股危機感轉化為驅動團隊前進的龐大能量。