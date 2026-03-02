我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾馨瑩（右）去年底才安排全家人一起去日本滑雪，並甜蜜與郭台銘（左）合照。（圖／曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

鴻海集團創辦人郭台銘與曾馨瑩結婚18年，兩人育有2女1子，家庭生活始終是外界關注的焦點。根據《富比士》（Forbes）最新數據顯示，郭台銘目前身價高達137億美元（約新台幣4300億元）。儘管身處頂尖豪門，曾馨瑩在近日接受《enya Fashion Queen》訪問時，卻罕見坦露自己也曾面臨「跌到谷底」的低潮期，並分享她如何以3大原則來教育子女，引導豪門接班人們成長。隨著子女漸漸步入青春期、發展出自己的社交圈，曾馨瑩坦言，全家團聚的機會變得彌足珍貴。為了維繫家人情感，她會刻意安排出遊行程，例如前陣子的日本滑雪之旅，就是為了在繁忙的生活中，留下一段純粹屬於家人的時光。面對正值叛逆與自我意識覺醒階段的孩子，曾馨瑩也分享自己不會採取高壓統治，而是更在乎小孩與她相處時的互動，用溝通的方式代替家長的控制欲，也始終堅守3大教育原則：「」。她希望孩子知道未來的高度取決於自己的態度，她尊重孩子自由發展的空間，但同時也希望小孩能誠實面對所有事情，知道什麼事不能含糊帶過、要對自己負責。除了照顧小孩外，曾馨瑩也懂得如何與自己相處，。這種願意與脆弱共存、自我調節的心態，也轉化為她對孩子的身教，她也期許子女不僅要學會善良，更要有原則地努力生活。