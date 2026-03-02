隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季進入最後衝刺階段，金州勇士隊的近況令人憂心。除了波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因神祕病症缺陣，核心球星柯瑞（Stephen Curry）也因「跑步膝」（runner’s knee）持續休養。柯瑞在3月1日負於洛杉磯湖人的賽後透露，回歸賽場還需要一段時間。在此困境下，勇士前鋒德雷蒙德格林（Draymond Green）的低迷表現也成為焦點，外界開始出現要求將他移至板凳席的聲浪。
數據顯示退化明顯 缺少柯瑞加劇進攻困局
即將滿36歲的格林，本季表現出現顯著下滑。數據顯示，在柯瑞缺陣期間，格林場均僅貢獻8.6分，投籃命中率與三分命中率分別低至37.9% 與30.7%。勇士隊目前是聯盟中第一節進攻表現最差的球隊之一，這讓格林是否適合繼續擔任先發引發熱議。
一名西區聯盟助教指出，勇士隊的先發陣容除了柯瑞之外，缺乏具備威懾力的射手，這讓防守方能輕易鎖定目標。他分析道：「過去你至少得防守格林，因為他還有足夠的運動能力切入或投進三分球；但現在看他的比賽，他常在10到12呎處被放空，三分命中率也僅剩31.7%」。該助教認為，雖然柯瑞在場時能掩蓋這些問題，但在柯瑞缺席的情況下，讓格林改打替補是更明智的選擇。
陣容重新洗牌 提議格林帶領第二陣容
目前勇士隊因傷病問題嚴重，包含巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷、波爾辛吉斯因病缺席，陣容極度不完整。分析指出，現階段讓格林與先發球員搭配的效果並不理想。相反地，若讓波斯特（Quinten Post）或霍福德（Al Horford）擔任中鋒，並讓桑托斯（Gui Santos）出任大前鋒，勇士隊的表現反而更好。
雖然總教練科爾（Steve Kerr）曾表示不願將格林移至替補席，但外界普遍認為，為了球隊長遠利益，應該採取更激進的變革。西區助教坦言：「我理解球隊對格林的忠誠，但你必須拋開這些，做出對球隊最好的決定」。勇士隊目前以31勝29負位居西區第8名。
消息來源：Heavy Sports
