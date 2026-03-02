LINE是台灣人最常使用的通訊軟體APP，LINE聊天功能眾多，其中「收回功能」主打在24小時內都可以收回所傳遞的文字、照片甚至是影片。但近日網紅甜天公布LINE收回訊息破解法，表示只要使用iPhone「Siri功能」，就可以輕鬆讀取已被收回的訊息，一票用戶實測後也震驚表示「真的可以」，甚至還有人著急直呼「別說出來，這樣以後不能偷偷收回了」。
LINE收回訊息破解！內行實測一招「還是能讀到」
網紅甜天在Instagram擁有將近10萬粉絲，近日她上傳一則短片，教導大家如何輕鬆破解LINE收回訊息功能，表示只要使用iPhone內建Siri，就能夠讀到對方用戶所收回的訊息。
甜天在影片中也示範，先將LINE停留在主畫面聊天列表，接著長按想查詢的聊天室預覽訊息，接著呼叫Siri，並下達指令「幫我讀LINE訊息」，Siri便會唸出對方所傳的訊息。
影片曝光後，瞬間吸引超過48萬人觀看，許多網友實測後也紛紛回報成功，「這太神！好好玩」、「可以欸！但必須還沒已讀，要預覽偷看它才會讀」、「LINE要不把收回功能撤了吧，感覺用收回功能的像個傻子似的」、「有欸！有什麼辦法讓身邊的人不要滑到這篇」、「別說出來，這樣以後不能偷偷收回了」。
LINE收回功能破解步驟一次學會！實測1狀況會失敗
📍步驟1：點選想查看訊息的LINE聊天室。
📍步驟1：使用iPhone的Siri功能，下達指令「嘿Siri，幫我讀LINE訊息」。
📍步驟3：Siri將唸出聊天室的「最新訊息」，包含已被收回的訊息。
過去《NOWNEWS今日新聞》記者曾實測成功，Siri功能確實可以讀到LINE收回訊息，無論有沒有已讀過訊息都可以成功解讀，但必須在未出現新訊息的狀況下，若有出現新對話，只能收聽最新的對話內容，無法查看過去所收回的訊息。
LINE收回功能時限要改了！「24小時→1小時」官方宣布暫緩
據了解，LINE收回訊息是指用戶在在發送訊息後，於指定時間內，可以將文字、貼圖、圖片、影片、語音等內容，從自己與對方的聊天室同時刪除，雙方聊天室只會留下「已收回訊息」提示，讓對方看不到內容。
儘管收回功能十分方便，卻反而被用戶抱怨破壞對話流暢度、引發對方猜忌或好奇心，甚至被當作情緒勒索工具而遭討厭，因此LINE收回功能破解方式被公布後，讓許多人驚喜表示「終於不會好奇收回什麼了」。
值得一提的是，台灣LINE官方過去曾宣布將調整「收回訊息」功能，將把LINE訊息收回時限從寬裕的24小時，大幅限縮至剩1小時，本原訂在去年12月下旬將變動，但考量到用戶使用狀況，官方宣布將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告。
資料來源：台灣LINE官方部落格
