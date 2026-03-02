我是廣告 請繼續往下閱讀

LINE收回訊息破解！內行實測一招「還是能讀到」

▲網紅甜天近日教導大家如何輕鬆破解LINE收回訊息功能，表示只要使用iPhone內建Siri，就能夠讀到對方用戶所收回的訊息。(圖／記者周淑萍攝)

先將LINE停留在主畫面聊天列表，接著長按想查詢的聊天室預覽訊息，接著呼叫Siri，並下達指令「幫我讀LINE訊息」，Siri便會唸出對方所傳的訊息。

LINE收回功能破解步驟一次學會！實測1狀況會失敗

▲Siri功能確實可以讀到LINE收回訊息，無論有沒有已讀過訊息都可以成功解讀，但必須在未出現新訊息的狀況下，若有出現新對話，只能收聽最新的對話內容，無法查看過去所收回的訊息。（圖／記者陳明中攝）

LINE收回功能時限要改了！「24小時→1小時」官方宣布暫緩

將把LINE訊息收回時限從寬裕的24小時，大幅限縮至剩1小時，本原訂在去年12月下旬將變動，但考量到用戶使用狀況，官方宣布將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告