▲首場熱身賽將由年輕的火球男張峻瑋打頭陣先發，若今日停賽，原訂登板名單將直接「平移」至明(3)日後續將啟動牛棚車輪戰。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊總教練曾豪駒表示，官辦熱身賽若打不成，打者將進行室內打擊，投手由於場地受限，會盡力找地方讓投手訓練。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.2）

2026世界棒球經典賽(WBC)中華隊今(2)日原訂於宮崎SOKKEN球場迎戰歐力士二軍，進行首場官辦熱身賽。然而天公不作美，特派記者一早抵達現場，不僅雨勢滂沱，場地也早已覆蓋大帆布。面對極高機率因雨取消的賽程，總教練曾豪駒在場邊聯訪中，直接掀開了教練團的「投手調度底牌」，原本用來「試錯」與校準投手調度的實戰機會，恐怕被迫按下暫停鍵，也讓教練團在預賽開始前的最後測試，面臨突如其來的變數。當被問及若今日賽事取消，投手的調度是否會改變時，曾總給出了明確的答案：「原則上今天如果沒有比賽，那我們今天準備的投手，就會下去做明天的比賽。」投手調度平移策略看似理所當然，但若結合昨日教練團的戰略規劃，背後意義卻非常深遠。原本中華隊的盤算是今(2)日讓張峻瑋打頭陣，並由自家牛棚投手輪番上陣；明(3)日則為了保護手臂，打算「借用」大會支援的投手。如今大雨攪局，若今日賽事泡湯，教練團原先設計的節奏調整被迫壓縮成「畢其功於一役」。在如此短暫的熱身賽過程中，投手能否有效測試對WBC官方用球的掌握度？能否真實感受到面對日職打者的臨場張力？這對教練團在正賽前的牛棚順位評估，將是一大盲區。曾總也坦言，若比賽取消，只能盡力尋找室內場地讓投手進行投球練習。宮崎的室內設施雖然完善，但「進牛棚練投」與「站上真正的投手丘面對實戰打者」，在心理壓力與腎上腺素的激發上完全是兩回事。對於亟需透過這場官辦熱身賽來實戰調整的投手而言，少了這場真實的對決，就等於少了一次最寶貴的壓力測試。現階段教練團都必須在最惡劣的客觀條件下，精準掌握每一位投手的身心狀態。在東京巨蛋舉辦的C組預賽已近在眼前，這場春雨，無疑是老天爺給中華隊出的一道最難考題。