泰國知名觀光動物園區驚傳重大疫情！位於清邁府的「老虎王國」保育園區近日爆發大規模老虎死亡事件，引發各界關注。短短10天內，多達72隻老虎相繼死亡，震驚地方政府與保育團體。官方緊急進駐調查，並對園區展開全面隔離與消毒措施，盼盡速釐清病因、遏止疫情擴散。根據《曼谷郵報》報導，「老虎王國」自2月8日起陸續出現老虎不明原因暴斃情形，至2月18日止死亡數已攀升至72隻。該園區原本共飼養246隻老虎，如今損失近三成，情況相當嚴峻。相關單位隨即針對位於湄林縣的園區進行管制，防堵疫情進一步蔓延。清邁府畜產部門獸醫團隊進行解剖與實驗室檢測後發現，多數死亡老虎體內驗出「貓小病毒」（Feline Parvovirus），也就是俗稱的貓泛白血球減少症病毒。這種病毒在貓科動物之間傳染力強、致死率高，對幼齡或免疫力較弱的動物威脅尤甚。獸醫指出，感染貓小病毒後，動物的消化系統與免疫系統會遭受嚴重破壞，常見症狀包括嘔吐、血性腹瀉、高燒、精神萎靡及食慾不振。一旦未能及時治療，病程發展迅速，短時間內即可能導致死亡。除了病毒外，當局亦在部分老虎體內檢出黴漿菌感染。專家分析，在圈養環境下，動物長期承受一定程度壓力，加上近期氣候變化劇烈，使病毒與細菌產生疊加感染效應，加速病情惡化，進一步提高死亡率。儘管疫情規模驚人，官方強調，目前發現的病原體皆不屬於人畜共通傳染病，不會傳染給人類，民眾無須過度恐慌。不過，此次事件也再度凸顯大型圈養保育場域在疾病管理與動物福利上的挑戰，後續是否加強防疫與監測機制，仍有待相關單位進一步說明。