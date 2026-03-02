我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潔潔（如圖）現在是富邦的啦啦隊，每次表演都驚豔全場。（圖／潔潔提供）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽即將在3月5日於日本東京巨蛋開打，場邊的啦啦隊應援也是賽事亮點之一，有許多球迷發現，啦啦隊女孩的衣服都非常緊，釦子甚至只是縫上去的裝飾品，富邦Fubon Angels成員之一的潔潔接受《NOWNEWS今日新聞》時分享，應援服裝的釦子的確縫得很緊，避免動作太大不小心扯開，而且球衣都是開賽前量身定做，一定要確保整年度的身材都一樣，否則可能會穿不進去。之前有球迷在社群平台上發問，為什麼啦啦隊女孩的衣服都這麼緊，而根據專業說法，啦啦隊服裝設計並非單純追求視覺效果，而是結合舞台需求與運動安全考量，貼身設計能強調整體線條，也讓舞蹈動作更俐落一致，提升整體演出質感。潔潔也說，「釦子是真的要縫滿緊，避免動作太大會不小心扯開。」之前丹丹就曾發生過胸前炸開的狀況，好在她反應很快馬上抓住胸口，以防破掉的地方被扯得更大，潔潔分享，雖然隊上沒有明確要求女孩們的身材，但因為球衣是賽前就量身定做，「所以整年度的身材必須保持一致，不然球衣很有可能就會穿不進去，也算是另一種對自我的要求。」潔潔是知名舞蹈老師藍波的女兒，目前是富邦Fubon Angels的成員，每次應援都帶來超高難度的動作，讓應援成為另一種視覺饗宴，而今年潔潔也入選CT AMAZE，是啦啦隊界的新星，富邦除了她之外，還有丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy，而此次官方將從36人應援團CT AMAZE中，選出12人隨隊前往東京幫中華隊應援，入選名單目前尚未公布。