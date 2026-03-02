我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秦嵐因為確診聲帶閉合不全，導致聲音沙啞。（圖／秦嵐微博）

確診聲帶閉合不全 休養仍未完全復原

為節目動刀治療 術後反更沙啞

高強度工作累積 樂觀面對職業傷害

中國女星秦嵐近日在節目中鬆口談及多年未癒的嗓音問題，坦言聲線反覆沙啞，甚至自嘲：「是不是已經變成半永久了？」一句話讓不少粉絲既心疼又無奈，她透露喉嚨不適其實早有徵兆，最早可追溯到拍攝《延禧攻略》期間，因長時間情緒戲與大量哭戲，導致咽喉反覆發炎，種下聲帶受損的隱患。秦嵐透露，自己因為當時劇組拍攝節奏緊湊，加上角色戲份情緒起伏大，她幾乎天天在高壓狀態下工作，長時間用嗓過度使原本的輕微發炎逐漸演變成慢性問題，也為日後的聲帶閉合不全埋下病根。進入2020年拍攝《傳家》時，秦嵐的喉嚨狀況再度惡化，經醫師診斷為聲帶單側閉合不全，儘管她曾暫停工作、休養數月，情況一度穩定，但始終沒有真正恢復到從前的清亮聲線。2023年參與《花兒與少年》錄製時，秦嵐一開口就能聽出明顯沙啞，低沉聲線被網友戲稱自帶「電音效果」，還給她取了「電音朵拉」的綽號，雖然她本人態度輕鬆，但長期聲帶負擔過重，已成為無法忽視的職業傷害。為了以更理想的狀態投入新節目《親愛的客棧》錄製，秦嵐今年2月決定接受聲帶手術，希望能澈底改善長年困擾，不料術後恢復情況卻不如預期，聲音反而變得更加低沉粗啞，與她原本的清柔嗓音形成強烈對比。秦嵐在節目中苦笑表示，過去像卡通人物般帶點電音，如今卻彷彿「狼外婆」般沙啞，語氣幽默卻難掩無奈，這次動刀原是為了改善問題，卻讓聲線再度出現變化，也讓外界更加關心她的健康狀況。長期拍戲、綜藝錄製與宣傳活動，讓秦嵐幾乎沒有完整修養期，醫界普遍指出聲帶問題若未充分休息與復健，容易反覆發炎甚至惡化，秦嵐多年來持續在高密度行程下工作，聲帶負擔自然逐漸加重。不過面對質疑與擔憂，她依舊以輕鬆態度回應。相關消息曝光後，大批網友湧入留言區為她加油：「嗓音變了還是很有魅力」、「她真的很拼」、「希望她好好休息」。也有人指出，秦嵐錄製期間仍處於術後恢復階段，或許需要更長時間才能看見改善效果。