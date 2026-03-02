我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列上週六無預警對伊朗發動大規模空襲，展開戰爭，在此之下，台股今（2）日開盤下跌137.01點，來到35277.48點，更一度跳水跌至失守35000點。台積電也下跌55元，報1940元。中小型股也跟著慘摔，櫃買指數開盤下跌1.56點、來到315.17點。權值股同步走跌，權王台積電開盤下跌55元，來到1940元；鴻海開盤下跌9元，來到234元；台達電開盤下跌75元，來到1355元。美股27日四大指數收盤狀況，道瓊工業指數跌521.28點或1.05%，收48,977.92點；那斯達克指數跌210.17點或0.92%，收22,668.21點；標準普爾500指數跌29.98點或0.43%，收6,878.88點；費城半導體指數跌98.89點或1.21%，收8,098.37點。儘管輝達上季財報表現優異，本季財測優於預期。不過，兩大利多並未成為股價的強心針，輝達週四收盤大跌5.46%，創去年4月以來最大跌幅。值得注意的是，根據Vanda Research數據顯示，在大型機構拋售同時，散戶反手大舉敲進，淨買量創下2012年以來新高。科技巨頭漲跌互見，Meta上漲0.51%、微軟漲0.28%、蘋果跌0.47%、亞馬遜跌1.29%、Alphabet下跌1.76%。值得注意的是，伊朗拒絕美國縮減核武計畫的最後通牒後，美軍聯合以色列於上週六（28日）深夜對伊朗發動大規模空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪生，而全球能源供應的關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運量也在美伊開戰後幾乎陷入停滯。市場憂心，1970年代石油危機恐重演，進而帶動油價上衝至每桶100美元。美國總統川普週日對The Daily Mail表示，本波軍事行動預料會延續四週，畢竟伊朗是個大國。「我們除掉了他們整個領導層，人數遠超原先預期，看來大約有48人。」俄羅斯外交部週日表示，荷莫茲海峽關閉可能導致全球原油與天然氣市場嚴重失衡。美股期指亞洲盤應聲走跌。MarketWatch報價顯示，截至今日上午7時10分，芝加哥交易所集團E-迷你道瓊斯指數期貨連續合約下跌0.94%、報48,538點；E-迷你S&P500指數期貨連續合約下跌0.80%、報6,834點；E-迷你那斯達克100指數期貨連續合約下跌0.86%、報24,790.50點。