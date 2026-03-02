我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國南部觀光勝地驚傳海洋污染危機，一艘外籍貨輪日前在外海發生翻覆事故，造成油料外洩，黑色浮油隨海流漂向沙灘，潔白海岸線染上斑斑油漬，衝擊當地觀光形象與海洋生態。事件曝光後，引發居民與旅遊業者高度關注。根據《法新社》報導，泰國一名地方議員27日證實，這起海難事故已對知名觀光地區造成實質影響。浮油在海面上凝結成塊，並隨著洋流逐漸擴散，清理工作刻不容緩。曼谷當局指出，2月7日一艘巴拿馬籍貨輪「Sealloyd Arc」在普吉島外海翻覆沉沒，估計約有1700公升油料外洩。該貨輪原本預計航向吉大港，未料途中發生意外，導致燃油洩漏入海。普吉島地方議員Chalermpong Saengdee表示，海面上形成的浮油已開始漂向雅努伊海灘，原本清澈的海水出現油膜與污染痕跡，影響遊客戲水與潛水活動。此外，普吉島周邊多座小島也傳出遭到油污波及的情況。當地居民憂心，若污染範圍持續擴大，不僅衝擊觀光收益，也可能對珊瑚礁與海洋生物造成長期傷害。相關單位已派遣船隻與人員展開圍堵與清除作業，並監測海水品質，盼將傷害降至最低。此次外海翻覆事故再度敲響海上運輸與環境安全的警鐘。專家指出，隨著航運往來頻繁，沿海熱門觀光地區更需完善應變機制與監控系統，以避免類似污染事件重創生態與地方經濟。