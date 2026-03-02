我是廣告 請繼續往下閱讀

網路社群平台昨（1日）流傳一段引發社會譁然的恐嚇影片，畫面中一名理著平頭、身穿深色上衣的男子，在鏡頭前比出中指痛罵政府，更囂張亮出自己的健保卡，揚言要在年底前於總統府以及全台三大國際機場放置數10枚爆裂物。相關影像在網路上迅速轉傳，瞬間引發民眾恐慌，緊急向警方報案處理。雙北警方獲報後，立即會同刑事警察大隊組成專案小組展開科技偵查，迅速鎖定影中人為設籍新北市的巫姓男子，且竟為通緝身分。經專案小組進一步比對健保卡資料與臉部特徵，查出該名巫姓男子為通緝犯身分。警方隨後派員前往其位於新北市的戶籍地進行查訪，家屬向警方證實，巫男早在去（2025）年7月就已經搭機出境，且離家至今均未與家人取得任何聯繫。警方綜合周邊環境與相關線索研判，這段駭人的恐嚇影片應是巫男離境前在自家房間內預先錄製，並非近期所拍攝的當下威脅，研判是事隔多月後才遭人上傳或於網路上被重新轉傳。警方指出，儘管巫男目前人不在台灣境內，且影片為出境前所拍攝的舊畫面，但其揚言攻擊國家重要樞紐的言論，已嚴重造成社會大眾恐慌，涉犯最高可處2年有期徒刑的《刑法》第151條恐嚇公眾罪。目前已將相關卷證函報新北地檢署指揮偵辦，同時也將報請刑事局，透過國際刑事警察組織（INTERPOL）及跨境打擊犯罪合作機制，全力追查巫男在境外的確切行蹤，並呼籲民眾切勿隨意轉傳此類恐嚇訊息，以免助長恐慌。