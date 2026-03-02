我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國車市近期掀起熱議！臉書粉絲專頁「泰爸噗嚨共」指出，中國奇瑞集團旗下品牌 OMODA 與 JAECOO 原訂於 2 月 26 日在羅勇府舉辦開幕典禮，邀請函一個月前就寄出，媒體、政府代表與經銷商均已準備就緒，卻在開幕前一晚被突如其來取消，引發品牌公關風暴。據了解，公關團隊在25日晚間 22:00 通知活動取消，官方粉專直到26日凌晨00:40才公告，理由僅為「高層主管無法出席擔任開幕主席」。對泰國市場而言，這種說法不只是小插曲，而是直接造成品牌信任危機的觸發點。「泰爸噗嚨共」分析，這起事件反映了所謂「中國式尊重上意管理法」，即開幕典禮需獲領導背書才能進行。若高層缺席，流程再完整、泰國團隊再努力，也無法替代主席角色，最終整個典禮只能按停，凸顯授權不足與責任下放的問題。從歷史經驗來看，類似管理邏輯在中國常見，事件可快速降溫處理；但在泰國，高單價汽車產業市場敏感，媒體、車主社團、經銷商與 KOL 都會即時關注，任何突然取消都容易被視為「不尊重合作夥伴」，對品牌形象造成長期影響。專家指出，問題核心在於總部決策重心與在地團隊權限不對等。即便從工廠運作角度看，延期不影響生產，但對泰國市場而言，這象徵合作夥伴與消費者的重要性被輕視，造成信任缺口與市場焦慮，可能連帶影響交車、零件與售後服務的評價。「泰爸噗嚨共」指出，若依舊以「尊重上意＞尊重市場＞尊重合作夥伴」為原則，類似事件將持續上演，品牌信任與市場形象可能長期受損，泰國消費者對此格外敏感，信任比價格更難折扣。