▲金渡兒登上《MAXIM》封面（圖／翻攝自@maximmag_kr）

透明上衣搭配熱褲 展現自信曲線魅力

▲金渡兒大膽展現傲人曲線。（圖／翻攝自金渡兒IG@doa_1224）

曾錯過機會感失落 首登封面直言圓夢

▲金渡兒去年原本就有機會拍攝雜誌，終於在今年圓夢並登上封面。（圖／翻攝自金渡兒IG@doa_1224）

中信兄弟啦啦隊韓籍成員金渡兒，近來再度成為話題焦點，她日前宣布登上男性雜誌《MAXIM》2026年3月號封面後，消息迅速在網路上發酵，引起大量粉絲關注與轉發。金渡兒此次跨界拍攝，不僅象徵她從球場應援延伸至時尚領域，也讓外界重新審視她的多元發展可能性，封面公開後，金渡兒身穿白色上衣的透明火辣造型，大膽展現傲人身形更是突破過往形象，在網路上引發熱議。官方曝光的封面畫面中，金渡兒以一襲白色輕透無袖上衣搭配黑色丹寧短褲入鏡，整體造型簡約卻極具視覺張力，不同於過去在球場上的應援服裝，她這次大膽展現個人身材優勢，以自然不做作的姿態呈現成熟魅力。金渡兒整體拍攝風格強調線條與比例，透過服裝與光影搭配，讓她的曲線更加立體，也成功吸引大量目光。《MAXIM》官方以「標誌性曲線（ICONIC CURVE）」作為本次封面主題，點出金渡兒兼具甜美外貌與亮眼體態的雙重特色，她本人也透過社群分享拍攝心情，幽默表示：「不知道大家喜歡什麼，所以都準備好了。」展現輕鬆自信的一面。在隨後曝光的專訪內容中，金渡兒坦言其實早就期待能與《MAXIM》合作，原本以為前一年就有機會參與拍攝，卻未能如願，讓她一度感到可惜，不過這次不僅成功參與，更直接登上封面，對她而言意義非凡。金渡兒也大方分享對自身外型的看法，透露對臀部線條特別有自信，並認為良好體態來自家族遺傳。這番真誠發言，讓粉絲更加了解她私下的一面。封面曝光後，粉絲紛紛湧入留言表達支持與驚喜，不少人直呼終於等到金渡兒登上《MAXIM》，也有人稱讚她的狀態維持得相當出色。現年31歲的金渡兒，過去曾活躍於韓國職棒SSG登陸者隊，之後來台發展加入台北富邦勇士應援團，再轉戰中信兄弟Passion Sisters，逐步累積高人氣。隨著這次封面拍攝話題延燒，也讓她在台、韓2地的知名度持續提升。