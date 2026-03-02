2026元宵節就是明（3）日，農曆正月十五是新年的第一個月圓夜，因此被稱為「元宵」，又稱「元夜」或「元夕」，這天相傳也是三官大帝中的天官大帝生日，天官大帝不僅會賜福給信眾，還是求財、補財庫的最佳時機，今年元宵適逢「血月」月全食，有什麼禁忌要注意的呢？《NOWNEWS今日新聞》一次整理元宵節拜拜流程、元宵節供品、禁忌等，讓你補足年頭運、上半年財運超旺。
🟡本文重點摘要
2026元宵節拜拜流程
2026元宵節拜天官大帝供品
2026元宵節拜神明供品
2026元宵節拜祖先供品
2026元宵節拜地基主供品
2026元宵節求財、補財庫方法
2026元宵節招桃花方法
2026元宵節遇血月禁忌
2026元宵節拜拜流程
元宵節拜拜要從神明、祖先開始，建議可以在元宵節子時（3月2日晚上11點～3月3日凌晨1點）祭拜天官大帝；神明、祖先則建議在中午11點左右開始祭拜，午時（下午1點）前祭拜完成；祭拜地基主則是下午1點到4點前。
2026元宵節拜天官大帝供品
供品：茶3杯、麵線3束（綁紅線）、三牲、湯圓3杯、水果3樣（5樣也可）、齋菜（6碗）、元宵（湯圓）。
金紙：天金、大壽金、壽金、刈金、土地公金、甲馬。
祭拜時間：清晨、早上的子時到午時（3月2日晚上11點到3月3日下午1點）為主。
三官大帝是上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，又稱為「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝，因此祭拜時間、供品幾乎跟正月初九天公生差不多，也可以添加應景的元宵。另外，一般宮廟在為天官祝壽時，會準備一份「祝壽疏文」，在祝禱完後隨金紙一起化掉，若是在家中自己拜拜，可自己決定是否準備，如果不會寫疏文，也可以到住家附近大廟詢問廟方人員能否提供。
2026元宵節拜神明供品
供品：三牲（豬肉、全雞、全魚或全鴨）水果、粽子、酒或清茶、元宵（湯圓）。
金紙：天金、壽金、刈金、福金。
祭拜時間：建議午時11點左右開始祭拜，午時前（下午1點）祭拜完畢。
2026元宵節拜祖先供品
供品：三牲（豬肉、全雞、全魚或全鴨）、酒或茶水3杯、6碗飯菜（或8、12碗）、水果3樣、湯圓、餅乾。
金紙：刈金一支、大銀數支、小銀數支。
祭拜時間：建議午時11點左右開始祭拜，午時前（下午1點）祭拜完畢。
提醒供奉的祖先有幾位就要擺上幾副碗筷，若是不確定供奉人數，就放6副或12副碗筷，筷頭朝向祖先牌位、筷尾朝向供品，這樣祖先才有碗筷可以吃飯。
2026元宵節拜地基主供品
供品：祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿便當。
金紙：刈金一支、小銀一支。
祭拜時間：建議下午1點到4點前祭拜完畢。
廚房找一個平台或在後門擺一個小桌子（方向由屋內向屋外祭拜），放上供品以及一雙筷子，點上三炷香請地基主享用，並祈求平安。等待一小段時間後，就可拿金紙向地基主拜拜、並請祂取用，再將金紙拿到金爐化掉，後將茶或酒灑到金爐就可以了。要特別注意的是，因為地基主為位階較低的神明，所以祭祀地基主的牲禮不可太過豐盛。
2026元宵節求財、補財庫方法
在元宵節準備好三牲、水果等供品，補財庫專用金紙，並準備1個裝168、268、888元等吉祥數字的紅包，放在供桌上，向天官大帝祝壽並祈求天官大帝和各路神明賜福賜財，家中如果沒辦法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。
紅包在祭拜完後可當成發財金，2026年財神位在東方，可把這包發財金放在家中或辦公室的東方，或是隨身攜帶、存放在家裡客廳斜對角的財位、保險箱內、安放神龕上、存入自己的銀行戶頭。
每年的上元（農曆正月十五）、中元（農曆七月十五）、下元（農曆十月十五）、農曆大年初一、二月初二、三月十五財神爺聖誕及「天赦日」，是一年中求財、補財庫的最佳時機，上元是補年頭運，能旺整個上半年財運，中元補年尾運，補足下半年財運，下元則是補明年運，提早補財庫，讓財源滾滾來。
2026元宵節招桃花方法
1、元宵節當天晚上7點到11點間，將供桌設在頂樓或大門口外，準備1束花朵、3支香、1對蠟燭、3樣水果，粉晶球或粉晶手鍊，將備好的供品對著月亮膜拜，誠心許願早日找到另一半，祈求時要將心儀對象的條件向月亮詳細描述，這樣才容易出現心所嚮往的對象。
2、拿一個簡易的指南針，站在臥室的「中央」，找出自己的「本命桃花位」。
豬、兔、羊：桃花位在正北方。
虎、馬、狗：桃花位在正東方。
蛇、雞、牛：桃花位在正南方。
猴、鼠、龍：桃花位在正西方。
3、將供桌上許願過的粉晶球或粉晶手鍊放置或吊掛在自己的「桃花位」。
2026元宵節禁忌
1、元宵節是天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也要儘量避免罵小孩，以免給家庭帶來霉氣。
2、元宵節應避免剪髮，這天不宜剪頭髮，以免把好運氣剪掉了；因為髮的發音和發財的「發」相似，所以剪髮容易把發財去掉，未來一年存不到錢。
3、元宵節別看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。
4、元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，若有損壞代表當年財富會流失和霉運降臨，建議提早檢查，以防範損壞的事情發生。
5、身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。
6、元宵節當天若丟失財物，則代表自己沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會，應特別注意防範財物遺失。
7、元宵節最好不要借錢給人，否則，他人容易將你今年的好運氣借走。
8、元宵節時，米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。
9、元宵節要注意衣服不要弄破，不然容易一整年有破財倒霉之兆。
10、元宵節切忌不要殺生、見血，否則今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。
11、元宵節應避免說髒話、爆粗口，以免今年禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。
12、元宵節當日，避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。
13、民俗上有月全食發生時，最好不要晚歸，尤其是孕婦、小孩，不適合深夜還待在戶外。元宵節除了是天官大帝的生日之外，也是婦女兒童保護神、助產女神臨水夫人陳靖姑的生日，建議家中有孕婦、孩童可到相關寺廟祭祀祈福。
資料來源：楊登嵙、柯柏成
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
