▲日本武士隊為了掌握小組賽勁敵韓國與台灣的最新戰力，已決定分別派遣首席教練金子誠以及投手教練吉見一起前往兩地進行第一線的偵察。（圖／記者葉政勳攝）

▲古林睿煬在台日交流賽登板後，有充分的休息天數可以迎接3月5日的經典賽首戰澳洲。（圖／NOWNEWS資料照）

2026年世界棒球經典賽(WBC)最高潮的「台日大戰」即將在3月6日於東京巨蛋轟動開打，這場比賽不僅是中華隊的重頭戲，更是地主日本武士隊在本屆大賽的開幕戰。面對來勢洶洶的台灣大軍，日本隊展現出「絕對警戒」的最高規格，今(2)日、明(3)日中華隊在宮崎SOKKEN球場的官辦熱身賽，日本隊已安排核心教練團成員金子誠、吉見一起親自坐鎮情蒐，緊盯中華隊直到最後一刻。中華隊在2月27日、28日於台北大巨蛋與日職軟銀鷹、日本火腿進行交流賽後，隨即移師日本宮崎。按照賽程，中華隊將在今、明兩天與歐力士及軟銀鷹二軍進行官辦熱身賽，隨後於3月5日正賽首戰強碰澳洲，3月6日迎來萬眾矚目的台日大戰。深知中華隊與韓國隊是首輪最致命的競爭對手，日本隊在宮崎集訓期間，早就撒下天羅地網。日本武士隊不僅曾派遣首席教練金子誠、投手教練吉見一起等人飛往海外進行情蒐，針對開幕戰對手台灣，更下達了「持續掌握球隊狀況直到正式比賽前最後一刻」的命令。即便今日宮崎當地大雨滂沱、熱身賽面臨取消，在2月最後一週才剛飛往韓國觀看韓國隊3場強化試合的日本首席教練金子誠，今日依然馬不停蹄地殺到SOKKEN球場，準備在觀眾席上拿著放大鏡檢視中華隊的每一顆球與每一個揮擊。金子誠在受訪時毫不掩飾日本隊的細膩與戒心，他一針見血地指出：「即使是同樣的一顆高球，面對大聯盟打者與台灣、韓國打者時，投手的應對與配球方式也應該完全不同。」面對日媒《日刊體育》記者套話關於「台日大戰」先發投手一題，中華隊總教練曾豪駒微笑妙答，僅表示，全員都很期待對決日本，並抱持著贏過對方的心態。