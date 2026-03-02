我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙娟週正式續留統一獅啦啦隊Uni Girls。（圖／翻攝自趙娟週IG@jjuya_o0o）

告別舊公司 選擇更契合的發展方向

▲趙娟週新賽季給自己的願望是「勇氣」。（圖／翻攝自趙娟週IG@jjuya_o0o）

全新戰袍設計亮相 陽光與個性兼具

▲趙娟週宣布續留統一獅，讓不少粉絲鬆一口氣。（圖／翻攝自趙娟週IG@jjuya_o0o）

韓籍啦啦隊女神趙娟週（Mimi）2024年來台加入中華職棒統一獅專屬啦啦隊Uni Girls後，迅速累積高人氣，隨著新賽季即將展開，她昨（1）日出席球隊新球季發表會，正式宣布將續留應援行列，持續為統一獅在場邊加油。消息一出，現場球迷報以掌聲，也讓不少支持者鬆了一口氣，對於能夠延續在台發展，她坦言心情相當期待，希望在新的一年帶來更多不同面貌，同時也首度談及自己在新賽季轉戰新經紀公司的原因，直言新東家與自己個人目標更加一致。除了續留球隊，趙娟週今年1月也宣布簽約新經紀公司OG Entertainment，她過去近兩年與2S SPOTAINMENT合作，並與安芝儇、李晧禎、南珉貞及朴旻曙（Mingo）等韓籍成員一同來台拓展市場。談及更換經紀公司的原因，她坦言新團隊的規劃方向與個人目標更為一致，也讓她感受到被理解與支持：「希望能在這個環境長期一起成長！」語氣中透露對未來布局的審慎思考。同場活動中，Uni Girls率先公開新賽季完整陣容，本季一次加入5名正式成員與6名練習生，人數規模創隊史新高，象徵應援版圖再度擴張，新成員的加入讓整體風格更顯多元，也為團隊注入新活力。趙娟週笑稱自己在隊上待了一年半，已經算是「資深班底」，但強調絕對不會成為嚴厲學姐，更用中文幽默表示：「妳們免煩惱，Mimi不是壞人！」流利發言展現她融入台灣環境的成果。發表會上，Uni Girls全新制服也首度曝光，整體設計以上身比基尼外罩為基底，融入假兩件式剪裁，搭配百褶裙與外搭皮帶元素，再結合白色球褲，營造出層次鮮明的視覺效果。風格在陽光健康的主軸下，加入些許俐落感與時尚線條，展現不同以往的形象定位。新戰袍一亮相便吸引現場目光，也被看好將成為本季球場上的話題造型。回顧來台這段時間，趙娟週已逐步從初來乍到的外援角色，轉變為穩定主力之一，這2年她不僅加強中文能力，也積極參與各類活動與球迷互動，讓人氣逐漸站穩腳步。隨著續約確定、經紀規劃重新調整，加上團隊規模擴大，新賽季勢必迎來更激烈競爭與更多曝光機會。對球迷而言，熟悉的Mimi繼續留在統一獅陣中，無疑是一劑強心針，也替新賽季揭開熱鬧序幕。