結果抓好145的牌之後我沒有下...想說應該也沒那麼好運，平常刮刮樂、大樂透都沒在中獎， 結果開獎全中了....如果這個有下是中1000萬欸我的媽啊！」

▲網友用自選145尾數流號模擬投注賓果10星玩法，結果幸運中獎但沒投注，錯過獎金1000萬元，引爆熱烈討論。（圖/Threads）

賓果超邪門玩法曝光！連號流、尾數流也很夯

例如玩三星抓9尾，買下19、59、69，而該網友因為玩的星數較高，因此抓了三個尾數，沒想到自選的號碼全部開出，按照台彩官網十星的賠率，如果十中十的話，獎金倍率是20萬倍，等於單注就會有500萬元，但過去經驗上非常少人中獎過。

▲除了尾數流之外，賓果「連號流玩法」也是非常夯，因為每期開出20顆號碼，連號的機率相對很高，過去也有網友中過6星。（圖/Threads）

，以三星玩法來說，就是買下01、02、03這些號碼投注，賓果每天204期當中，就有不少期會開出這種三連號的組合，有些人也因此幸運中獎。

賓果加碼「連號流」、「尾數流」真實開獎案例！01到06全開愣住

該期連號就開出01、02、03、04、05、06這組，還有72、73、74這組；另外在尾號流的部分則是5跟8系列中獎， 包括05、15、25、55；還有18、28、78都開出，不少彩迷也將該期中獎號碼貼上社群討論表示：「開出01至06欸，這種號碼真的在賓果常見。」

▲台彩賓果BINGO在3月1日「第115011997期」，開出尾數流5、8的號碼；也有兩組連號，包括01至06、72至74。（圖/台彩官網）

但彩券這種東西不變的定律，就是「多數人去成就少數人中獎」，民眾購買彩券可不要上頭、跟風亂投注，槓龜的人絕對比中獎多。

