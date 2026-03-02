我是廣告 請繼續往下閱讀

原料規範嚴控：成分不得含有豬肉及其衍生物、血液、酒精、爬蟲類或尖牙動物來源成分，且動物來源必須符合伊斯蘭規範，陞醫生技使用SPF（無特定病原）雞胚胎作為原料，規格高於伊斯蘭規範。 完整溯源系統：建立透明供應鏈機制，所有原料可追溯來源並符合合規要求。 專屬產線管理：外泌體原料與產品須於專門產線生產，不得與非清真產品共線製造，確保製程純淨與一致性。

搶下穆斯林市場門票！外泌體公司陞醫生技(AM BioTech)旗下外泌體化妝品原料已正式通過清真認證(Halal Certification)，為全台首家取得，董事長謝儒生今（2）日表示，穆斯林人口佔全球逾4分之1，未來要積極搶攻每年高達逾千億美元清真美容市場龐大商機。根據研究機構Fortune Business Insights估算，全球清真美容市場規模將從2024年的477.6億美元，大幅成長到2032年的1,150.3億美元，其中亞太區為主要戰場。隨著穆斯林人口結構年輕化與消費能力提升，高端醫美與功能型保養品需求快速成長，謝儒生指出，清真認證落地後，陞醫生技將加速拓展東南亞、中東及南亞市場，進一步鞏固其在全球外泌體產業的戰略地位。「Halal」於阿拉伯語意指「合法、合規」，代表產品符合伊斯蘭教規範下對食品、藥品與化妝品之嚴格標準，陞醫生技長期深耕生物醫藥與再生醫學領域，持續投入外泌體技術的研發優化與創新應用，這次旗下外泌體化妝品原料能夠通過在國際上相當嚴苛的清真認證標準，代表從原料選擇、生產流程設計到品質監控體系，全面符合清真規範的高標準要求。外泌體作為生物製劑，取得清真認證門檻極高，成功克服下列關鍵挑戰：謝儒生說：「取得清真認證不僅是合規里程碑，更是我們對全球消費者的長期承諾，提供純淨、道德且具科學實證的保養選擇，我們將持續推動外泌體技術於美容與蘊髮領域的多元應用，讓創新生技在尊重多元文化與信仰的前提下，走向真正全球化，我們也歡迎各化妝品品牌業者、經銷商、或有代工需求業者一起合作，共同開發市場。」展望未來，陞醫生技將深化國際佈局，串聯全球專利技術、製程標準與市場策略，打造具高度門檻與可持續競爭力的外泌體技術平台，隨著全球對純淨成分、倫理製程與科學實證需求日益提升，未來將以創新為核心、以品質為根本，推動外泌體從實驗室走向全球市場，實現技術價值與產業影響力全面升級，朝成為世界級再生醫學與功能型保養領導品牌穩健邁進。