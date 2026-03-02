我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（2）日表示，政府已經提出「AI新十大建設」，預計在2040年之前，培植50萬個人才、創造15兆元產值；同時，也將積極布局矽光子、 量子科技、機器人等三大關鍵技術研發，希望持續擴大算力基礎建設，打造智慧生活圈，讓國家未來能夠更有競爭力。賴清德上午接見「114資訊月『傑出資訊人才獎』獲獎者」時表示，每年的「資訊月」，是台灣資訊人才的重要舞台，去年的主題，是「看見AI進行式」，在人工智慧快速發展的時代，共有10位傑出人才獲得肯定，更顯得意義深遠。賴清德提到，在資訊產品技術開發、設計和行銷領域，要恭喜林佳璋總經理、洪進福總經理、金慶柏全球副總裁等三位得獎人，而各位在衛星、AI、資安等領域，展現整合創新的實力，不僅僅推動資安自主研發，也促進技術走向國際，充分展現出，台灣資通訊產業的深厚能量。賴清德說，在教育與應用推廣領域，要恭喜楊鎮華教授、陳彥霖教授、張耀中教授、林取德召集人等四位得獎人，各位分別在學術研究、產學合作持續耕耘，也透過具體行動，建構高品質的數位學習環境，並落實縮短城鄉數位落差，為台灣培育更多優秀的資訊人才。賴清德提到，在資訊化之推動、管理與應用領域，要恭喜廖家德部長、林秋燕局長、林世哲資深協理等三位得獎人，各位在醫療服務、金融數位、政府檔案管理等場域，持續推動創新，大幅提升各行各業的數位治理效能，也讓科技真正融入了人民的生活，謝謝你們。賴清德指出，現場所有得獎人的努力和付出，都讓台灣在全球數位轉型浪潮中，不斷累積實力，能夠穩健前行，他要代表政府，再次向大家致上最深的感謝。賴清德說，政府已經提出「AI新十大建設」，預計在2040年之前，培植50萬個人才、創造15兆元產值，同時，將積極布局矽光子、 量子科技、機器人等三大關鍵技術研發，希望持續擴大算力基礎建設，打造智慧生活圈，讓國家未來能夠更有競爭力。「各位得獎人，都是台灣產業發展的重要推手！」賴清德說，十分期待，大家能夠將發揮影響力，延伸到團隊與組織，並帶動更多年輕世代，投入關鍵技術領域，形成源源不絕的創新動能。賴清德強調，未來政府會持續與各界夥伴合作，打造更具創新力、更有韌性，也更值得信任的數位國家；最後，他說，要再次恭喜各位，大家一起努力，以科技立國、以人才強國，讓世界看見台灣科技的實力跟價值。