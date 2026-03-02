我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕去年5月登上MLB為「台灣日」開球，她透露身上這件球衣是限量款。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲賈永婕過去自疫情期間曾到各大醫院親送呼吸器。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

台北101董事長、女星賈永婕近期因關注林宅血案、白色恐怖等歷史事件，被網友開酸是在炒作、消費歷史傷痕。對此，賈永婕毫不退縮，昨（1）日更在臉書發文，放話自己接下來還要消費棒球，「台北101從3/4開始天天點燈為Team Taiwan（中華隊）加油！延續我們上次世界冠軍的氣勢，在這次WBC（經典賽）繼續全民一起大聲吶喊助威！」賈永婕昨晚在臉書發文，表示有媒體社論罵她不該消費歷史，但她認為：「歷史課也在消費歷史啊？」更和大家預告自己接下來還要開始消費棒球。，希望能延續中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍的氣勢，讓全民一起為中華隊在經典賽的表現吶喊助威。賈永婕更分享2張她穿著球衣投球的照片，笑說：「我身上這件Taiwan棒球服只有限量90件！我就跟你們說做90件真的不夠！算了、算了，大家趕快搶吧！」好心情絲毫不受外界的抨擊影響。而賈永婕也藉著該篇貼文解釋許多關於她的虛假陰謀論，她說現在有人認為，她在疫情期間捐呼吸器，是為了拿到101董事長的位置，還可以幫女兒申請大學加分。賈永婕強調自己當時站出來是因為她看見了「需要」，不是為了頭銜，更不是為了誰替誰加分。她也強調2個女兒的成績都很優秀，憑自己實力就能進入心儀的大學，不需要靠媽媽的光環。對於賈永婕敢講敢負責任的態度，粉絲也紛紛表示認同，留言力挺她，「謝謝賈董傳遞台灣人勇敢的精神」、「從不後悔跟著美少女慈善協會一起做公益，我來自偏鄉，家鄉的小醫院也曾獲贈呼吸器」、「真的帥到看不見車尾燈了」、「我永遠支持賈董！謝謝妳如此愛台灣」。