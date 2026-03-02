我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這場比賽的亮點除了中鋒奧孔武（Onyeka Okongwu）化身外線砲塔外，最讓球迷熱議的莫過於從金州勇士交易而來的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），他近乎完美的融入與高效表現，讓場邊支持者禁不住在罰球時高喊「謝謝勇士」，這聲吶喊在灣區球迷耳中顯得格外刺耳。（圖／取自亞特蘭大老鷹X）

▲最令中國球迷矚目的楊瀚森，在主帥斯普利特的體系下似乎未能獲得應有的成長機會，僅在垃圾時間登場並慘遭隔扣，他在NBA的信心與適應問題已亮起紅燈。（圖／美聯社／達志影像）

隨著今年NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季進入下半段，亞特蘭大老鷹隊正展現出令人側目的轉型成效。在今日以135：101痛宰波特蘭拓荒者後，老鷹豪取四連勝，不僅穩住了東區附加賽席次，更向聯盟宣告了「後崔楊時代」的嶄新面貌。這場比賽的亮點除了中鋒奧孔武（Onyeka Okongwu）化身外線砲塔外，最讓球迷熱議的莫過於從金州勇士交易而來的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），他近乎完美的融入與高效表現，讓場邊支持者禁不住在罰球時高喊「謝謝勇士」，這聲吶喊在灣區球迷耳中顯得格外刺耳。本場比賽最令人驚艷的戰術變數，莫過於內線大將奧孔武（Onyeka Okongwu）的轉型成果。面對拓荒者的高塔克林根（Donovan Clingan），老鷹主帥大膽利用奧孔武的機動性與新開發的外線射程懲罰對手。克林根過往受限於速度，傾向在禁區深處護框，奧孔武則以此為突破口，全場狂轟7記三分球、進帳25分10籃板6助攻。這種具備策應與外線威脅的長人，不僅將對方防守核心拉出油漆區，更為強森（Jalen Johnson）與新援庫明加騰出了巨大的切入空間。奧孔武的進化，象徵著老鷹體系不再依賴單一後衛的發動，而是透過五名具備處理球能力的球員，達成更高層次的進攻平衡。在庫明加（Jonathan Kuminga）加盟亞特蘭大的第三場比賽中，他再次用10投7中的20分證明了自己的天賦。相較於過往在金州勇士受限於老將戰術地位與不穩定的上場時間，老鷹顯然給予了他更高的容錯率與發揮空間。今日庫明加多次上演震撼全場的暴力扣籃，甚至在末節正面隔扣拓荒者的亞洲新星楊瀚森，將全場氣氛推向最高潮。加盟老鷹後的三場比賽，庫明加場均貢獻21.7分，投籃命中率高達67.7%，強悍的切入破壞力與逐漸穩定的外線，證明了他不僅僅是一名「跳跳人」，而是具備建隊核心潛質的全能前鋒。州立農業球館內響起的「謝謝勇士」吶喊聲，反映了球迷對這樁交易的極高評價。反觀換得波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的勇士隊，如今正因其傷病問題缺陣而陷入困境，庫明加在老鷹場均超過21分的火熱表現，無疑讓這筆交易在未來數年內成為勇士管理層最難被遺忘的痛。相對於亞特蘭大的歡騰，金州勇士管理層正承受著排山倒海的壓力。為了換取波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），勇士不惜送走正值上升期的庫明加與射手希爾德，然而這筆旨在增加高度的豪賭目前看來近乎慘敗。波爾辛吉斯加盟後僅出賽1場便因病連續缺席5場，在當家球星柯瑞同樣因膝傷倒下時，勇士卻眼睜睜看著親手送出的庫明加在東區發光發熱。這種「送走未來換來玻璃人」的決策，已讓總教練科爾（Steve Kerr）與管理層的用人能力受到嚴重質疑。除了進攻端的華麗表現，老鷹隊今日在防守端的侵略性更是連勝的基石。趁著拓荒者多名主力因傷缺陣，老鷹利用壓迫與快速輪轉製造對手多達17次失誤，並將此轉換為30分的快攻得分，這種「以守轉攻」的風格已成為這支新老鷹的標籤。而對拓荒者而言，整體的重建腳步顯得蹣跚。最令中國球迷矚目的楊瀚森，在主帥斯普利特的體系下似乎未能獲得應有的成長機會，僅在垃圾時間登場並慘遭隔扣，他在NBA的信心與適應問題已亮起紅燈，反映出拓荒者目前在天賦開發上的混亂。儘管老鷹近期接連擊敗籃網、巫師與拓荒者等弱旅，被質疑連勝含金量不足，但今日展現的團隊默契與六人得分上雙的深度已不容小覷。週三作客密爾瓦基挑戰「殘陣公鹿」，將是這套新陣容成型後的關鍵測試。如果庫明加能持續其高效輸出，搭配奧孔武在內線的策應優勢，老鷹隊極有機會趁著字母哥因傷缺陣的時機，在客場帶走勝利。這支充滿活力的亞特蘭大軍團，正用一場場大勝證明：當天賦遇上正確的戰術體系，東區的競爭版圖正悄悄發生改變。