2026年元宵節（3月3日）將迎接今年最受矚目的天文奇景「月全食」，台灣全程可見，且當天晚間7時04分至8時03分，月亮有長達59分鐘都在地球的影子區，並呈現紅色的樣貌，俗稱「血月」，台北市立天文館表示，月全食恰逢元宵佳節，天象與節慶同日交會的難得巧合，下次要到2072年才會再次出現。
台北天文館指出，月食是因月球進入地球陰影所出現的天象，可分為「全食、偏食、半影月食」等三種，月全食的「紅月亮」尤為壯觀，台灣在未來10年內共有6次機會見到紅月亮，本次發生的月全食在台灣各地都可觀賞到，不過天氣可能會是最大的不確定因素。
2026月全食過程 血月高掛59分鐘
台北天文館提及，元宵節當晚5時50分月出，月球開始進入地球本影，稱為「初虧」，形成特殊的「月出帶食」景象，晚間7時04分「食既」，月球完全進入地球本影，進入全食階段，晚間7時34分「食甚」，月球最接近地影中心，晚間8時03分「生光」，月球開始離開本影。
台北天文館說明，從「食既到生光」共歷時59分鐘，在此期間，月面因地球大氣折射陽光而呈現暗紅色，形成俗稱的「血月」；生光後的月球逐漸由虧轉盈，晚間9時18分完全離開本影而「復圓」，從初虧到復圓的本影食歷時3小時28分鐘。
月全食罕見撞元宵節 下次要等46年
中央氣象署大氣觀測組臺北天文站主任蔡禹明提及，本世紀（2001至2100年）全球各地預計將發生228次月食，台灣共計可以看見63次月全食、38次月偏食、60次半影月食，上次台灣可見的月全食在2025年9月7日，下次台灣可見到全程月食階段時間為2028年12月31日。
台北市立天文館補充，今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於3月3日登場，本次不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，更恰逢元宵佳節，天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2072年才會再次出現。
資料來源：台北市立天文館、中央氣象署
