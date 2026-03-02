我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手空襲伊朗，並擊斃伊朗領袖哈米尼及數10名政軍高層，中東緊張局勢再起，國際黃金現貨價格一度衝上5393美元，目前在5345美元附近盤整，現在還可以進場買黃金嗎？外匯專家李其展今（2）日上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，由於美國總統川普同意與伊朗新任的領導層對話談判，接下來就看戰事是否進一步升級，若美伊可以坐下談，金價可能就會拉回整理，建議可先觀望，等拉回再進場。李其展指出，在美伊衝突延續的環境下，市場避險情緒維持高檔，主要向上進攻的就是黃金、白銀與油價，黃金跳空上漲近100美元，金價一度衝上5393美元，目前在5327美元附近，銀價也一度來到96.39美元，目前在93.48附近盤整。不過，金價在1月底創下新高來到5598美元之後，出現大幅回檔，並跌破500美元，2月初一度下探4402美元，之後才又慢慢回升至5000美元之上。如今，美伊戰爭導致中東緊張局勢趨緊，金價進一步衝破5300美元，今日盤中一一度衝上5393美元，目前拉回至5345美元附近。至於金價回檔時來不及上車的人，現在還可以進場買黃金嗎？外匯專家李其展表示，金價主要反映美伊衝突，但由於川普同意與伊朗新任領導層談判，因此，目前衝高後拉回至5350美元附近，但還是偏強，接下來就看有無談判空間，若有得談可能會高檔震盪一下，甚至拉回至5200美元上下，如果沒得談，金價可能就繼續往上走。因此，李其展認為，如果投資人覺得美伊衝突會越來越烈，當然，金價還有上漲空間，加上市場本來就仍看好今年黃金表現，外資甚至喊到6000美元，年底前也有可能到這價位，只是，這波金價又漲了100美元以上，因此，投資人如果覺得美伊雙方有望坐下來談判，可以先觀望，若談得好，金價有可能回到5200美元，建議這情況就可先觀望，等拉回再進場。