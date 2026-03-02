8級強風要來了！中央氣象署發布「陸上強風特報」，今明兩天（3月2日至3月3日）台灣西半部要注意平均風達6級以上、陣風達8級以上；且隨著鋒面通過、東北季風增強，今晚開始雨勢由北往南擴散，明天元宵節全台降雨機率都提高，西半部更要注意較大雨勢、雷雨。
⚠️強風特報
📌影響時間：01日下午至02日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣
氣象署提醒，今天下午開始有鋒面通過，北部、東半部、恆春半島、中南部山區又會開始出現局部短暫陣雨；明天元宵節，整個西半部地區全天都有短暫陣雨、局部雷雨，更有局部較大雨勢發生的機率，其它地區也都有局部短暫陣雨，類似天氣延續至周三（3月4日）。
周四（3月5日）東北季風減弱，降雨逐漸趨緩，北部、東半部、恆春地區及中南部山區仍有局部降雨。周五（3月6日）東北季風增強，水氣更少，北部、東半部及恆春有局部短暫雨。周六（3月7日）水氣更少，僅基隆北海岸、東半部、恆春地區及北部山區有短暫雨。
資料來源：中央氣象署
