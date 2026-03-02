我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（2）日早盤一度跌超過7000點，失守35000點關卡，但在台積電買盤力撐下，再度走高站回35000點，跌150點，而在今日盤面一片綠油油的情況下，低軌衛星族群逆勢強漲，早盤兆赫、華通、光聖全數飆漲停，氣勢驚人。兆赫一開盤雖開低，但不久後便迅速衝高，攻上漲停板，鎖死在49.5元，更是創下歷史新天價；華通也同樣在早盤不斷走高，飆上漲停，截至10時40分左右更有近一萬張排隊等買；光聖也攻上漲停板，拉出一根長紅K，鎖死在2355元新天價，氣勢如虹。而啟碁盤中也大漲來到194.5元高點，截至10時40分左右漲逾2%。兆赫此波急拉主因來自於1月營收年增逾一倍以上、連月維持高成長，市場將其視為業績啟動訊號，吸引短線資金追價卡位。輔因則是前一交易週以來股價已從40元附近一路走高，今日本波段多頭延續，技術面突破後形成軋空與追價需求，帶出攻漲停的強勢走勢。兆赫去年12月營收3.28億元，月增50.6%，年增129%。兆赫指出，因客戶端產品驗證通過，正式進入量產與備貨階段，帶動出貨量顯著提升，使12月營收較去年同期大幅成長。華通則保持天上衛星的市佔率龍頭寶座，2027年也預期維持30%的成長。華通上修資本支出，低軌衛星訂單持續放量，帶動HDI稼動率維持高檔。2027年預計伺服器及衛星產品占比將有望提升至40%以上，華通今年資本支出120至150億元，預計在台灣擴產以滿足資料中心跟低軌衛星的強勁需求，台灣廠新產能預計最快有望於第2季開出；泰國廠2期亦有望於第4季開始放量，今年產能新增至80萬平方呎，2026至2027年為資本支出高峰期。光聖今年美系CSP資本支出年增動能明確，且隨該客戶於東南亞加速擴建資料中心，推升整體資本支出規模，光聖相關產品出貨量同步受惠。在產品面，法人看好光聖於高芯數光通訊產品的布局進度領先同業，於高階產品市場具備較高市占優勢。加上公司同時具備地緣與技術優勢，隨著主力美系CSP持續擴充資料中心建置，光聖高階產品出貨有望持續成長，並進一步推動獲利成長幅度優於營收表現。