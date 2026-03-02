我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗國家韌性的3個來源：

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事打擊，強度已超過去年「12日戰爭」的水平，攻擊首日，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）即遇襲身亡，國際社會高度關注，在此不利背景下，伊朗政權還能支撐多久。對此，中媒《澎湃新聞》整理多名中東專家看法，研判在美國不直接採取地面佔領的情況下，伊朗政權仍可能展現韌性，單靠空襲不易顛覆。1. 由革命衛隊、巴斯基民兵代表的強力機構：境內尚未形成組織化的反對派武裝力量，暫無爆發內戰之虞。2. 與政權深度綁定的統治集團：革命衛隊為核心，教士階層及利益集團，還有部分中下層民眾，為確保自身生存，強力部門及相關利益集團，在外部壓力下將團結一致，捍衛政權及共同利益。3. 深厚的什葉派文化傳統與民族主義根基：相較於美國、以色列在伊朗社會的整體形象較為負面，或許有利於伊朗調動民族情緒，凝聚國內民眾。不過，分析坦言，縱使伊朗政權韌性有其堅實基礎，但面對美、以聯手的強大軍事機器，持久性仍存在變數，核心關注點在於政權韌性能否與強力部門之外、更廣泛的社會群體利益結合，當前危機固然是伊朗政權韌性的終極考驗，但戰後的復原與轉型，也是確保其政權韌性能否持久存在的重要基礎。華府智庫「阿拉伯海灣國家研究所」（Arab Gulf States Institute）的伊朗問題專家阿勒福內（Ali Alfoneh）也認為，從川普拍片呼籲伊朗革命衛隊放下武器，同時鼓勵伊朗人民出面反抗政權來看，相較於地面入侵，川普似乎更指望由伊朗內部的反政府力量實現政權更迭，關鍵在於伊朗如何應對美以的聯合打擊，還有可能出現的國內動盪。上海外國語大學中東研究所教授丁隆、中國西北大學國際戰略研究中心主任王晉也指出，在不派遣地面部隊的情況下，推翻伊朗政權不太容易，具體還要看美以軍事打擊的效果，伊朗軍隊的反擊速度和力度，還有伊朗抗議民眾是否會再次聚集等等。