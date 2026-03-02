我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團版本的軍購條例近期傳出列3500億，更訂定美方延遲交貨罰則。對此，藍委洪孟楷今（2）日受訪表示，黨團除希望捍衛國防應把錢花在刀口上，武器也應如期、如實到貨，本週五前一定會提出版本。至於是否有延遲交貨罰則？洪孟楷說到時候一定會和大家報告。洪孟楷今受訪指出，這個禮拜五以前藍營一定會提出自己的版本，目前還在做最後的收納。至於延遲交貨之罰則，洪孟楷表示，確實有討論到這一塊，但他還是要強調，藍營希望如果真的要付錢購買相關武器，就必須如期、如實到貨。如同大家已經看到的，2019年編列的鳳翔專案，有66架的F16-V戰機原本應該2024年就到貨，但2026年一架都還沒有到。洪孟楷認為，當然延遲交貨可能也有其他的因素，可是藍營希望如果軍購目的真的是要捍衛中華民國的國防，就應該把錢花在刀口上，並且採購的武器能如期、如實地抵達，因此藍營後續的版本是不是有這樣的罰則，相信在智庫研擬後，最終要出來時一定會跟大家報告。