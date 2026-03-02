我是廣告 請繼續往下閱讀

▲回想起剛加入球隊時的感受，費爾柴德坦言台灣球迷與隊友們的熱情「超乎想像」，這份毫無保留的接納讓他感到無比感動。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽(WBC)開打在即，中華隊在宮崎的最後備戰因連日大雨受到不小干擾。不過，台美混血大聯盟外野手「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)，不僅在打擊練習中展現出極佳的身體狀態，更在今(2)日的受訪中展現了極高的求戰慾望。面對陰雨綿綿的宮崎，他一開場就霸氣喊話，期盼雨勢盡快停歇，迫不及待想透過實戰與隊友建立完美默契。昨日在打擊練習(BP)中頻頻將球掃向深遠外野、甚至一棒暴力擊中計分板的費爾柴德，目前擊球手感維持得相當火燙。當被問及目前的身體與調整進度時，費仔自信地表示：「整體的狀況其實感覺維持得非常不錯。」不過，剛從美國飛抵亞洲的他也不諱言，目前面臨的唯一挑戰就是「時差」。費爾柴德透露：「我現在每天早上5點多就起床了，有一些時差的問題還需要調整。」即便如此，這位大聯盟戰將依然展現高度自律與適應力，他表示自己經過台灣到日本的移動來協助身體適應，並深信狀況會隨著時間越來越好，對正賽的體能儲備深具信心。在今日的聯訪一開場，費仔就主動表達了對踏上球場的強烈渴望：「我只是想說，希望這場雨能趕快停，這樣我們明天就能順利進行比賽。」對於費爾柴德而言，這場熱身賽的價值遠大於單純的調整手感。身為團隊的「空降部隊」，他深知與中職本土球員磨合的重要性。他強調：「在WBC正式開打前能有一場熱身賽，藉此來熟悉我的隊友們，這是一件很棒的事。」