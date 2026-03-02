我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湯姆霍蘭德（左）與千黛亞（右）這對話題情侶被爆已經祕密完成婚禮。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢最受矚目的「蜘蛛人CP」湯姆霍蘭德（Tom Holland）與千黛亞（Zendaya）傳出已祕密結婚！兩人自2021年認愛至今邁入第5年，繼去年傳出求婚成功後，女方御用造型師好友勞羅奇（Law Roach）於當地時間1日出席2026年美國演員獎（Actor Awards）紅毯時，向媒體親口證實兩人已祕密舉行完婚禮，並打趣虧記者：「你們錯過了！」儘管雙方經紀人尚未正式回應，但千黛亞近日被發現將訂婚鑽戒換成簡約素面金戒，疑為正式婚戒，種種跡象顯示「小蜘蛛」已正式升格為人夫。千黛亞的多年戰友兼造型師勞羅奇，在出席第32屆美國演員獎紅毯接受《Access Hollywood》訪問時，面對媒體追問這對巨星情侶的婚期，竟意外爆出震撼彈。他不僅直言婚禮早已辦完，當記者不可置信地追問「這是真的嗎？」勞羅奇更堅定強調：「It’s very true（千真萬確）」。事實上，勞羅奇早前就曾透露，這對非常注重隱私的愛侶即便辦婚禮，也不會提供獨家照片給時尚雜誌，甚至會要求賓客禁止上傳照片，「可以確定的是會有一件非常漂亮的婚紗」，但大多數人可能都無緣親眼見到。湯姆霍蘭德與千黛亞因合作漫威系列電影《蜘蛛人》結緣，2021年9月正式官宣戀情。兩人對感情狀態雖低調卻十分堅定，根據《TMZ》報導，湯姆霍蘭德在2025年元旦期間，於徵求準岳父同意後，在女友家中單膝下跪求婚成功。同年9月，湯姆霍蘭德在一場座談會中，更曾溫柔地糾正稱呼千黛亞為「女朋友」的記者，笑著宣告對方是「未婚妻」。近日，千黛亞出席公開活動時，原本左手無名指那只價值約1600萬元台幣的5克拉訂婚鑽戒，悄悄換成了一只簡單的金色素面戒指，這在西方習俗中通常象徵已婚身分，若勞羅奇的爆料屬實，這只戒指極可能就是兩人的婚戒。儘管婚訊震驚演藝圈，但兩人的低調風格早已有跡可循。湯姆霍蘭德曾有感而發表示：「成名帶來的一個壞處是，隱私已經不再真正由我們掌控，而一個你以為只屬於兩個深愛彼此的人之間的時刻，如今卻成了與全世界共享的時刻。」千黛亞也曾表達類似看法，強調守護感情私領域的重要性，「我們共同的感受是，當你真正愛並在乎一個人時，有些時間或事情，你會希望那是只屬於你們自己的。我認為愛一個人是一件神聖而特別的事，是你希望只在彼此相愛的兩個人之間去面對、經歷與享受的事情。」若兩人確實已完成終身大事，這場「被錯過的婚禮」無疑是他們守護這份神聖承諾的最佳方式。