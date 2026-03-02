美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合空襲，並斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗對海灣國家發動無差別攻擊，並襲擊美國與英法等國的駐中東的基地，稍早英、德、法發布聯合聲明表示對伊朗飛彈設施進行防禦性打擊。不過，英國首相施凱爾（Keir Starmer）態度仍保留，強調英國不會參與攻擊，僅強調英國已同意美國提出的請求，允許美方使用英國軍事基地。
根據BBC報導，施凱爾指出，英國已從「伊拉克的錯誤」中汲取教訓，未參與對伊朗的最初空襲，也「不會加入進攻行動」。英方接受美方請求，依據盟友的「集體自衛權」以及保護英國人民生命安全，並批評伊朗正採取「焦土戰略」。
BBC指出，美國可能會使用位於格洛斯特郡的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）以及印度洋的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）對伊朗飛彈基地發動攻擊。
施凱爾表示，美國將本於特定且有限的防禦，使用英國基地，針對「源頭」摧毀伊朗飛彈。他強調這一行動符合國際法，英國政府也已公布相關法律意見摘要。
川普先前就曾表示，若伊朗拒絕協議，美國可能有必要使用英國上述兩個基地，這兩個基地過去都曾被美國用於執行遠程重型轟炸任務。
伊朗已對中東地區美軍基地以及海灣地區有美軍駐紮的國家發動攻擊，包括巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克。施凱爾稍早表示，英國軍機已在中東上空執行任務，作為保護盟友與區內英國公民的防禦行動之一，但強調英國「未在空襲中扮演任何角色」。
施凱爾聲稱，英國軍機已成功攔截伊朗的攻擊，但也表示英國「仍未參與對伊朗的打擊行動」，強調是英國在波斯灣的夥伴希望他們提供更多防衛上的協助，且伊朗的攻擊已使英國民眾（包括武裝部隊成員）以及盟友面臨「極大風險」。
英國政府在週日晚間發布聲明，說明其允許美方使用基地的法律立場摘要，指出：「在持續武裝攻擊的情況下，若自衛是應對該攻擊的唯一可行方式，且所使用的武力是必要且合比例的，則英國及其盟友依國際法得以使用或支持使用武力。」
