我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川傳出將在本月10日請辭投入新北市長選戰，對此民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（2）日受訪表示，各黨各個候選人有自己的節奏都尊重，而自己參選500多天以來，真的是勤走新北每一個地方，聽大家的聲音，也讓大家更認識自己，並提出六大福利政見與願景，這種認真、會做事的態度，「就是我未來做新北市政的態度」。近來傳出李四川將在本月10日辭去副市長投入選戰，蘇巧慧說，各黨各個候選人都有自己的節奏都尊重，自己則是繼續勤走基層，並且提出政見跟願景。蘇巧慧表示，自己參選500多天以來，真的是勤走新北每一個地方，聽大家的聲音，也讓大家更認識自己，並提出了六大福利政見與願景。蘇巧慧說，這種認真、會做事的態度，就是未來做新北市政的態度。最認真的參選人，將來也會做最認真的市政準備，希望做一個最認真的團隊，「能夠讓新北市民願意託付新北市給我們，一起來努力」。