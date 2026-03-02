我是廣告 請繼續往下閱讀

▲申惠善在《莎拉的真偽人生》中擁有許多身分。（圖／翻攝自TouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

▲左起姜志煥、崔彩雨、洪誠信都被利用，而他們也都對「莎拉」付出了真心。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

▲角色金美靜冒充提拔她的金莎拉，最後在扭打中被金莎拉殺掉，金沙拉更盜走了她的身分。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓劇《莎拉的真偽人生》在Netflix熱播中，全劇8集已經上線。申惠善飾演的「金莎拉」是高級時尚品牌「蓓朵奧」亞洲區的分社長，但其實她的過去非常悲慘，靠著犯罪、製造假身分翻身，因捲入殺人案件，過去的種種不堪像剝洋蔥一樣被層層挖開。照理說這類的犯罪驚悚劇會非常緊湊刺激，但因為申惠善的角色身分實在太多，每一集都用不同的身分作為故事，看到第6集已經覺得疲憊，直到最後劇情大反轉，才獲得好評。申惠善在《莎拉的真偽人生》中飾演的「金莎拉」第一集中就被發現死在下水道，面部全毀。在調查兇手的過程中，她的過往一一被揭露，她一開始是名為「睦佳熙」的無名小卒，在三月百貨的Dior當專櫃小姐，因為上班時沒注意到有小偷闖入，導致精品被偷，得吃下那些虧損。原本就不順遂的人生，在一次員工特賣會中，發現可以用低價買進精品，而她選的都是網紅、名媛同款包，PO上網賣掉大賺一筆後野心越來越大，去一間名為「唯一資本」的公司借高利貸想買更多包，但員工特賣會也發現網路上有黃牛商品，因而限制了每個人的購入金額。睦佳熙還不出那些錢，高利貸上門，她又再度回到負債累累的人生，某天上班時她又不小心弄壞包包，乾脆把整間店都砸了，偷走最昂貴的包款，跳海自殺。重生的睦佳熙以「荳兒」的名字到酒店上班，認識了「唯一資本」的老闆洪誠信，洪誠信有嚴重的腎病，初次見面她就說要捐腎給他，洪誠信給了她假身分「金恩才」，並娶她為妻。金恩才在與洪誠信的婚姻中，意外結識了男公關姜志煥，姜志煥看到她手上的針孔，以為是洪誠信逼她吸毒，但其實那是她為了捐腎做檢查留下的針孔，姜志煥也對她動了真情，某天晚上突襲洪誠信，結果金恩才卻跳出來幫他擋刀。金恩才在醫院醒來，說的第一句話是「我的腎臟沒事吧」，就是這句話讓洪誠信動了情，沒想到金恩才只是在利用他，答應捐腎，實則等他快不行的時候捲款潛逃，洪誠信得知真相後卻放過金恩才，反而喚醒了她的良心，完成捐腎承諾後一走了之，轉而勾上姜志煥，和他互許未來，目的就是要姜志煥替她接近三月百貨的會長崔彩雨，為了跟年紀比自己媽媽還大的崔彩雨上床，姜志煥每次都要吃壯陽藥，實在是太犧牲。警方在取得洪誠信、姜志煥的證詞後，才發現下水道的屍體並沒有手術痕跡，因而斷定死者「金莎拉」其實還活著，發布通緝令，沒想到金莎拉此時竟然主動投案，第5集開始，由她來講述自己的人生故事。看到這邊，已經覺得有點疲倦，前面4集的節奏其實滿快，也很精彩，但案件一直圍繞著假身分、欠債、好不容易有點進展，卻又要再聽一次主角的陳述。也因為女主角的設定是無身分者，所以就算提供DNA，警方也查不到東西。此時崔彩雨登場，她說出一個驚人的事實，金莎拉死的那天，她從監視器中看到棄屍過程，「金莎拉就是被那個冒牌貨殺死的！」朴霧炅告訴她，「金莎拉還活著。」崔彩雨一臉不可置信。崔彩雨口中的冒牌貨，是一名高仿皮包製作工人金美靜，沒想到都第7集了還有新的角色登場，不過現在開始劇情即將變好看。金莎拉看中金美靜的手藝，讓她製作「蓓朵奧」的包包，給她錢、地位、權利。金美靜看到自己在地下室做出來的包包，變成專櫃裡面上千萬元的精品，起了貪念，她想用金莎拉的身分活著，在派對中與金莎拉發生衝突，但最後被金莎拉給殺掉。眼看朴霧炅就要贏了，金莎拉卻說，「我的名字是金美靜。」作為金莎拉她無罪，作為金美靜，她坦承了「殺害金莎拉」的罪行，朴霧炅只有兩種選擇，放走她，或是承認她是金美靜並將她逮捕，朴霧炅選擇後者，最終破案、升官。結局打破常規，反派女主大獲全勝，獲得好評，只不過8集的內容塞太多東西，讓人看了不免感到疲倦。好在申惠善實在太美，就連殺完人之後臉也是閃閃發光，讓人忍不住一直盯著她看。