對於軍購特別條例，傳出國民黨將提出預算規模為「3500億＋N」的版本，對此，民進黨立委鍾佳濱今（2）日表示，藍白不斷菜市場喊價般提出軍購案，這種只准買食材卻不准買餐具、廚具的提案，不僅會令美方質疑台灣自我防衛的決心，更會讓世界民主盟友質疑台灣的路線定位，請國民黨提案前三思。鍾佳濱指出，行政院版本中，我國對美的強軍特別條例是8年1.25兆，換句話說每年是1562.5億元；而國民黨中央堅持的3500億元不僅杯水車薪，看起來也像是在美方態度趨強勢後敷衍美方。鍾佳濱提到，總統賴清德在去年雙十國慶演說中，宣示加速打造「台灣之盾」T-Dome，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴防空系統。他說，台灣之盾並不是再另外做出一套單獨的系統，而是整合現有的防空網，換句話說，未來不論自製還是軍購的飛彈，都要能納入防空系統，這才是8年1.25億元特別條例的重中之重。鍾佳濱批評，國民黨反駁綠營不斷在媒體抹紅國民黨，然而不論藍白皆不斷菜市場喊價般提出軍購案，這種只准買食材卻不准買餐具、廚具的提案，不僅會令美方質疑台灣自我防衛的決心，更會讓世界民主盟友質疑台灣的路線定位，請國民黨提案前三思。