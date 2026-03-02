我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「山豬王」Bugatti Chiron Sport里程數較低，粗估競標價會比市場價格略高一成。（圖／記者吳翊緁攝影）

總部位於柬埔寨的跨國犯罪集團「太子集團」涉詐欺、洗錢等案，引發各界關注。而身為重要據點之一的台灣，其多輛豪車皆停放於台北市大安區「和平大苑」，扣押車輛一共33台於今（2日）在台灣警察專科學校進行拍賣，堪稱史上最豪華法拍，「四大神獸」等級超跑更吸引全球收藏家前來，而有意競標者須先繳交現金50萬元保證金。而中古車商廖家慶受訪提到，目前鎖定「山豬王」Bugatti Chiron Sport，粗估約可用2億元標到。中古車商廖家慶今（2日）現身拍賣會場受訪時表示，自己來為美國客戶競標，目前鎖定4台車中的其中一輛為「山豬王」Bugatti Chiron Sport。被問到競標難度，他認為，限量版車款有可能會有全國、國內買家共同競標，因此競爭度較高，難度也相對提高；至於比較一般的車款則有信心可以標到。由於里程數較低，研判為純收藏未使用，會比市場價格略高一成，約為2億元左右。事實上，這輛法國頂級車廠Bugatti旗下的Chiron Sport，是全球限量500台配額內的稀有珍品，0到100公里加速僅需短短2.4秒，若插入「第二把鑰匙」解鎖，極速更可狂飆至時速420公里。而這輛全台第一輛的「山豬王」早在太子集團犯行曝光前就備受討論，車主也經常在社群網站上曬車，疑似為陳志的心腹大將李添，且本次拍賣清單中的多款奢華豪車，全數皆是登記在李添名下。