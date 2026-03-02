中央氣象署預報員謝佩芸表示，今（2）日晚間東北季風增強、華南雲系水氣影響，雨勢北往南擴大；明（3）日元宵節全台都有降雨機率，西半部慎防較大雨勢，隨後東北季風增強，北台灣低溫下探14至15度，接近大陸冷氣團等級，高山則有積冰或零星降雪機會，未來一周天氣變化快速。
今晚鋒面抵達 元宵節注意大雨
謝佩芸表示，今天白天降雨偏少，各地有陽光露臉，不過晚間東北季風增強、華南雲系帶入水氣，雨勢會從北台灣往南擴大；明天元宵節一整天，全台都有降雨機率，西半部要注意局部較大雨勢。
低溫恐跌破14度 東北季風挑戰冷氣團
謝佩芸提醒，元宵節還有東北季風增強導致氣溫下滑，尤其是北台灣早晚低溫剩下14至15度，已經接近大陸冷氣團等級，白天高溫在中部以北、宜花也只有19至22度，南部、台東仍有24至27度。
謝佩芸指出，周三（3月4日）水氣依舊較多，全台各地都有局部短暫陣雨，只是不會像元宵節一樣出現較大雨勢，周四（3月5日）西半部降雨趨緩，北部、東半部仍有些降雨，周五（3月6日）東北季風會再增強，北台灣降雨增多，東半部有短暫雨，中南部轉為多雲，周末西半部降雨緩和，一周天氣變化很快。
此外，今天深夜到後天東北季風威力增強，沿海地區要留意8級以上強陣風；明後兩天，在水氣和氣溫搭配下，台灣3500公尺以上高山有積冰或零星降雪機會。
資料來源：中央氣象署
