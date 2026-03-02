我是廣告 請繼續往下閱讀

案發經過與槍手身分

學生目擊慘劇

調查現況：指向恐怖主義

美國德州首府奧斯汀市（Austin）的一間酒吧在當地時間1日凌晨1點發生大規模槍擊事件，一名身穿印有伊朗國旗圖樣及「阿拉的財產」（Property of Allah）字樣服飾的槍手闖入酒吧開火，造成2人死亡、14人受傷。由於事發時機敏感，美國聯邦調查局（FBI）正在調查這起攻擊事件是否為報復美國攻打伊朗的恐怖行動。綜合美聯社、CNN、BBC等外媒報導，槍擊事件發生在當地時間1日凌晨接近2點左右，地點位於奧斯汀市中心著名的夜生活區「第六街」（Sixth Street）熱門酒吧「Buford’s Backyard Beer Garden」，附近酒吧及夜店林立，距離德州大學奧斯汀分校（UT Austin）僅幾公里遠。槍手先是駕駛休旅車在酒吧外來回繞行數次，隨後從車窗向露台及酒吧門口的人群掃射。他接著停車持步槍下車，繼續對街上路人開火。由於當地警方原本就會在周末深夜加強警力部署，因此警方接獲報案後不到1分鐘便抵達現場，在與槍手駁火中將對方擊斃。但這起事件仍造成2人死亡、14人受傷，當中3人傷勢嚴重。若加上槍手，死者共3人。一名22歲德州大學四年級學生科莫（Nathan Comeaux）表示，當時酒吧裡擠滿了享受週末的學生。他在槍擊發生前剛離開酒吧去買披薩，「起初大家以為是煙火或重機聲。」在槍手掃射的時候，科莫躲在長椅後，目睹了警察奔向現場，並用手機錄下了嫌犯向警方開火後被擊斃的過程。他表示認識的人中也有人中彈，「德州大學社群顯然受到了巨大衝擊。」美國國土安全部（DHS）證實，槍手為53歲的迪亞涅（Ndiaga Diagne）。迪亞涅來自西非國家塞內加爾，2000年持B-2旅遊簽證入境美國，並於2006年與美國公民結婚而獲得綠卡、成為永久居民，他在2013年歸化為美國公民。FBI聖安東尼奧辦公室代理主管多蘭（Alex Doran）表示，雖然尚未確定明確動機，但在槍手身上及其車內發現了某些「線索」，促使FBI調查這起案件涉及恐怖主義的可能性，但他也強調，現在下定論仍為時過早。當地警方透露，迪亞涅有精神病史，他在犯案時穿著有伊朗國旗和寫著「阿拉的財產」（Property of Allah）的上衣。白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）已獲知這起槍擊案的相關簡報。目前奧斯汀市中心數個街區已被封鎖，FBI、菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）以及當地警方正聯手在現場採證。雖然這次的事件尚未達到「大規模謀殺」的定義（通常指除兇手外4人以上死亡），但這已是今年全美發生的第5起重大槍擊事件。