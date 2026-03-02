我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部今（2）日公布「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」資料，減少工時人數增加147人、新增6家，有8家減班休息到期後不再通報或提前終止，並且115名員工恢復原本勞動條件。勞動部表示，有八成以上（3,135人）員工可以申請薪資差額補貼，由政府發給七成差額補貼，支持勞工經濟生活。另，勞力在戰爭中影響屬於後端，國內目前仍看不出影響。勞動部公布，勞工行政主管機關通報因應景氣影響，勞雇雙方協商減少工時事業單位計247家，實施人數3,770人。2月13日公布實施家數計241家，實施人數3,623人。本次家數增加6家，人數增加147人；上一期通報企業中有8家在減班休息屆期後，不再通報或提前終止，計有115名員工恢復原本勞動條件。本期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月以下。勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。勞動部表示，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.9%的企業（175家）為適用僱用安定措施的產業，有八成以上（3,135人）員工可以申請薪資差額補貼；也就是，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。勞動部指出，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。