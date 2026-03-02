我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊台美混血大聯盟外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）抵達日本宮崎後，在個人Instagram首度發布「全中文」貼文，感謝中華航空與機組人員的貼心照顧，並曬出Team Taiwan專屬抱枕與餐點，相當融入團隊。（圖／取自Stuart Fairchild IG）

2026第六屆WBC經典賽將在3月5日於日本東京巨蛋由C組預賽正式點燃戰火。中華隊大軍目前已抵達日本宮崎展開備戰。除了場上訓練之外，場下的一段感人溫馨互動也意外成為全網焦點。台美混血大聯盟外野手「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)在機場緊盯著台灣地圖，由隊友林家正(Lyle Lin)親自當起「地理老師」為他介紹母親故鄉台中的畫面，瞬間逼哭超過24萬名網友。對於這段在網路上瘋傳的感人畫面，費爾柴德在接受採訪時，親口還原了當時的溫馨場景。他表示，這幾天跟隊友相處非常融洽，自己也盡量主動去認識每一個人，絕對不會因為中文詞彙量少而覺得不好意思。提到機場看地圖的插曲，費爾柴德眼神充滿溫度地說：「是Lyle(林家正)跟我講了我媽媽的出生地『台中』在哪裡，然後他也跟我說了許多台灣其他的城市，讓我能好好了解一下台灣整個地理上的狀況。」這段感人至深的畫面，也被CPBL官方在社群平台threads上曝光。官方貼文中特別附上了〈海島冒險王〉的催淚歌詞：「我來自一座海上的島嶼，島上住著我勇敢的母親。」完美的意境搭配費仔專注聽著林家正解說細節的神情，讓貼文迅速狂吸超過24萬名網友按讚。大批球迷紛紛湧入留言表示：「這個畫面真的很感人，帶著一起打拚的朋友回來認識家鄉」、「費仔要認真聽，下次好好遊台灣」。更有專業球迷分享冷知識：「這首歌是鄧愷威的出場曲，也祝鄧愷威上去就下不來！」、「第一張是費媽的家鄉台中；第二張是護國神山，保衛著台灣」。回顧費爾柴德與林家正的深厚緣分，兩人在美國小聯盟體系就曾有過交集。事實上，費爾柴德這次願意點頭加入台灣隊，背後最關鍵的靈魂推手正是林家正。正是因為林家正在小聯盟期間頻頻向費仔分享關於台灣的點點滴滴，才讓他動念披上這件深具血脈意義的國家隊戰袍。談到與台灣選手的淵源，費爾柴德指出，「我和Lyle在2020年和2021年一起在響尾蛇隊效力過。他是個很棒的人，也是我的好朋友。他確實在鼓勵我參賽方面發揮了作用。他對球隊、熱情的球迷以及這裡棒球的樂趣讚不絕口。所以，這對我來說是一個很大的動力。」