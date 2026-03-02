我是廣告 請繼續往下閱讀

依病情嚴重程度不同，莊立邦提到，治療方式包括

睡眠呼吸中止症（OSA）並非單純的打鼾問題，而是一種在睡眠中反覆發生呼吸暫停、造成血氧下降的慢性疾病。台灣睡眠醫學學會理事長暨林口長庚胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦提到，若患者每晚經歷數十次甚至上百次缺氧、睡眠中斷，長期不只會導致白天精神不濟，更可能增加高血壓、心臟病等中風風險。莊立邦提到，夜間打鼾不只是小問題，常見的睡眠呼吸中止症可分為夜間、白天的2大類症狀，夜間包括打呼聲大且不規則、睡眠中呼吸暫停，且常由枕邊人發現，還有夜間頻尿或因呼吸暫停而驚醒、睡眠品質不佳。白天則可能出現即使睡眠時間足夠仍感到疲倦、容易打瞌睡、精神不濟、或注意力不集中、記憶力下降，情緒出現易怒或憂鬱傾向。莊立邦指出，睡眠呼吸中止症與高血壓、心臟病及心律不整密切相關，反覆缺氧與交感神經活化，會增加心臟負擔，提升心血管疾病風險。若本身已有高血壓或心律不整，卻同時出現夜間打鼾與白天嗜睡等症狀，更應及早接受專業評估。莊立邦提到，睡眠呼吸中止症並非單純的打呼問題，而是一種可能影響全身健康的慢性疾病。長期缺氧會增加心血管疾病與代謝異常的風險；透過及早診斷與正規治療，如正壓呼吸器（CPAP）治療，不僅可以改善睡眠品質，也能有效降低相關併發症風險；民眾若有高風險症狀，務必尋求專業醫師評估。減重、戒菸酒、規律作息。美國睡眠醫學學會(ASSM)共識指出為OSA的黃金治療標準。適用於輕中度患者或沒辦法適應CPAP者。針對特定上呼吸道結構問題患者。莊立邦說，早期診斷與持續治療，有助改善睡眠品質、減少白天嗜睡、提升工作與學習效率，同時降低心血管疾病風險。此外，睡眠呼吸中止症與失眠也可能同時存在，進一步加重健康負擔。若長期失眠合併打鼾或白天過度疲倦，建議接受完整睡眠評估，以釐清真正原因。