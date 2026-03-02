我是廣告 請繼續往下閱讀

▲眼睛也要過好年！謝盈萱現身 「蔡司智銳鏡片列車」掀新年打卡熱，蔡司品牌識別藍色與鏡框與車廂流線型設計融合，主題列車化身移動式光學實驗室空間，吸引通勤族與遊客目光一起「眼界升級」。（圖／品牌提供）

▲蔡司智銳鏡片系列透過IA 人工智慧增強技術，「全齡化設計」，針對 20+、30+、40+ 等不同年齡層，提供量身定制的視覺矯正。（圖／品牌提供）

▲掀新年打卡熱！謝盈萱現身蔡司智銳鏡片列車，窗外的城市景致、綠意路廊形成了強烈對比，讓日常通勤轉化為一種高科技光學與現代美學的體驗。（圖／品牌提供）

高雄輕軌近日出現一道吸睛的湛藍風景！新年走春不只看風景，還能遇見「女神」！走進高雄輕軌列車，映入眼簾的是藍白色系為主的創意主題車廂，進入這一個湛藍空間，定睛一看車廂內還有一雙眼睛在偷偷鎖定你，那雙迷人又銳利的眼神，原來是雙金影后謝盈萱！全球光學領導品牌蔡司（ZEISS）特別打造「蔡司智銳鏡片系列」創意主題列車，將尖端光學科技與城市大眾運輸完美融合。當車廂緩緩駛入綠意盎然的龍貓隧道，藍白相間的流線設計與自然光影交織，宛如一座移動的未來實驗室。列車行駛期間即日起至3月3日，無論是返鄉過年還是到高雄走春，都有機會在車站或車廂中巧遇謝盈萱的身影，拍照打卡分享成為新年熱門話題。現代人重視體內外保養，卻常忽略了雙眼的照護！隨著年紀增長眼睛調節能力退化的老花症狀有年輕化趨勢，影后謝盈萱就坦言自己也是苦主之一，從小近視的她，如今還得面對熟齡困擾，在數位科技飛馳的世代視線需要快速游移在不同屏幕裝置，「對焦卡卡」成了這個世代人們的雙眼問題，幸好現在有了「蔡司智銳鏡片」守護雙眼。蔡司智銳（SmartLife）系列深諳現代人多螢幕切換的疲憊感，無論是年輕族群指尖上的數位生活、上班族的跨螢幕協作，或是熟齡族群所需的高精密多焦點支援，皆能透過其核心的『3D智能動態光學』技術，輔助雙眼在不同距離間靈活對焦切換。這不僅大幅提升了配戴舒適度，更確保在頻繁變換視線角度的瞬間，雙眼依然能享有流暢、穩定且極致清晰的視覺體驗。除了動態視覺行為，蔡司智銳系列更將「眼齡」視為光學設計的關鍵變數，隨著年齡增長，瞳孔大小變化與調節力的改變會直接影響視覺的對比度與清晰度。為此，蔡司運用 IA 人工智慧增強技術，結合個人配戴數據與各年齡層的眼睛參數、瞳孔大小等大數據分析進行鏡片升級，打造出能滿足不同年齡用眼需求的智銳鏡片。依照年齡與使用需求，產品包括6至19歲的智銳單光Young鏡片、20至29歲的智銳單光鏡片、30至49歲的智銳3C數位鏡片，以及50歲以上的智銳多焦點鏡片，蔡司全面考量從青年到熟齡的生理機能與數位用眼習慣，即便在多屏切換的快節奏生活中，近視與老花族群皆能獲得高品質的視覺成像，真正實現跨年齡的視覺自由。蔡司同時推出消費者活動：線上小遊戲「尋找謝盈萱的瞬間」，即日起到3月31日前，只要完成遊戲並填寫資料，就有機會拿到第一重「過關禮」，包含蔡司護眼時光提袋、蒸氣眼罩三入組，還有無線充電滑鼠墊等實用好禮。除了線上過關禮外，蔡司還準備了第二重「選配蔡司禮」。在活動期間內，到全台指定蔡司授權眼鏡店選配「蔡司智銳鏡片系列」並完成登錄，就有機會抽中 Apple Watch Hermès Series 11、香港雙人來回華航機票，以及馬年開運禮券一萬元等大獎！趁著新年假期，搭上高雄輕軌期間限定的創意列車，感受車廂的創意巧思與女神謝盈萱的眼神互動；也別忘了找時間到全台蔡司授權眼鏡店，把視力照護做好，讓新的一年從「視野升級」開始！衛部醫器陸輸壹字第003556號｜北市衛器廣字第115020125號｜使用前請詳閱說明書