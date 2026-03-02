我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手打擊伊朗，殲滅包含伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內高層，伊朗隨後展開無差別攻擊，對海灣國家發動導彈和無人機襲擊。法國與英國的基地在稍早雙雙被捲入。在伊朗對海灣國家發動攻擊後，英國、德國、法國發表聯合聲明，根據法新社報導，三國在聯合聲明中對伊朗針對海灣地區各國發動無差別且不成比例的飛彈攻擊感到震驚，強調伊朗魯莽的攻擊已將他們的親密盟友作為目標，並威脅到他們在該地區的軍事人員與平民。三國聯合呼籲伊朗立即停止這些攻擊。英德法聲明還表示，他們將採取措施捍衛自身及區域盟友的利益，包括可能啟動必要的防禦性行動，以摧毀伊朗從源頭發射飛彈與無人機的能力，他們已同意就此事與美國及區域盟友合作。英國首相施凱爾則提到，已允許美方使用英國軍事基地，預計位於格洛斯特郡的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）以及印度洋的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）都將讓美方進行使用。不過，就在稍早，根據英國媒體天空新聞報導，英國國防部證實，在中東新一輪衝突中，英國皇家空軍駐賽普勒斯的阿克羅提利空軍基地（Royal Air Force Akrotiri）2日凌晨遭到無人機攻擊，1架小型無人機撞擊機場，造成輕微損失，英國國防部強調，他們在該地區的部隊保護級別已升級至最高等級。英國部隊一直在向位於賽普勒斯的基地調動包括反無人機系統、F-35戰鬥機和雷達系統在內的戰鬥資源。不過，英國國防部表示，新增能力純粹用於防禦措施，主要用於探測和擊退空中威脅。在英國基地被攻擊前，法國駐阿拉伯聯合大公國阿布達比的海軍航空基地在衝突中也遭到波及，阿拉伯聯合大公國國防部在社群平台X發文證實此事，提到兩架伊朗無人機襲擊阿布達比一座海軍基地的倉庫，兩個貨櫃起火，但無人員傷亡；法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）強調，僅有部分物資受損，程度有限。