有媳婦照顧婆婆幾十年，卻被大姑、小姑認為是應該的，而且媳婦其實還沒有繼承權，沒辦法繼承遺產，恩典法律事務所律師蘇家宏表示，媳婦就算有善盡撫養義務，但因為不是法定繼承人，因此不能繼承公婆遺產，除非公婆留有遺囑，才有繼承權。蘇家宏指出，媳婦需要撫養公婆的關鍵，以及建議的處理方式。
媳婦需要撫養公婆4關鍵
蘇家宏律師表示，有一位媳婦照顧婆婆好幾十年，但是大姑、小姑卻跟她說「做媳婦就是要照顧婆婆」，而且先前公公過世時，遺產都給媳婦的丈夫繼承，媳婦的丈夫過世後，也給媳婦的孩子繼承，認為錢都被媳婦拿走了，當然要照顧婆婆，究竟媳婦需不需要撫養公婆呢？蘇家宏律師指出有4個關鍵。
1、媳婦是否有跟公婆同居
如果媳婦是跟公婆同居，那媳婦就可能有照顧義務，因為法律上有規定，若是同居就有互相撫養的責任和義務。
2、公婆是否有被撫養需要
假設公婆沒有自主照顧的能力，但名下有財產可請人照顧，這時公婆是沒有需要受撫養的權利，媳婦就沒有照顧義務。
3、媳婦是否有撫養公婆的能力
若媳婦連自己都沒法養活，法律上就不需要再去扶養公婆。
4、撫養順位是否輪到媳婦
最後，要看扶養順位有沒有輪到媳婦，其實法律上撫養有順序，依序是直系血親卑親屬及夫妻、直系血親尊親屬、家長、兄弟姐妹、家屬、子婦及女婿、夫妻之父母，如果不是血親，需要有同居事實。蘇家宏律師表示，以這個案例來看，法律上應該是由婆婆的子女、也就是大姑小姑要扶養婆婆，其實還沒有輪到媳婦需要撫養婆婆。
同居要有同住事實 沒拿到財產仍有撫養義務
蘇家宏指出，生活開銷是撫養義務主要的部分，因此如果公婆的子女都還在，媳婦應該不用負擔婆婆的生活開銷；另外，同居的定義主要是有一起居住的事實，戶籍在一起不算，像是同住一棟透天厝、同一戶中，若是同一棟大樓、不同樓層，則保有解釋空間。而離婚後前夫過世，還需要照顧前婆婆嗎？蘇家宏表示，只要離婚後，媳婦和婆婆就沒有關係，因此不在照顧的順位當中，但如果是先生過世，媳婦跟婆婆仍有保有法律關係，要看後續媳婦有沒有解除婚姻關係。
如果父母都把財產了兒子，女兒還有撫養義務嗎？蘇家宏表示，女兒依舊在撫養順序當中，所以有撫養義務，除非女兒有重大理由或遭受虐待、侮辱等，才能主張免去撫養義務，簡單來說，假設父母名下有1000萬元遺產，900萬元都給了兒子，剩下100萬元還是可以請看護、生活，因此子女都沒有撫養義務，但剩下的100萬元花完，子女就需要撫養父母。
女婿也可能需要撫養岳父母 建議先規劃遺囑、財產分配
最後蘇家宏表示，媳婦如果跟公婆同住、順序輪到她，媳婦就有撫養義務，但仍沒有繼承權，除非公婆有留下遺囑，相反來說，女婿若同住、撫養順序到了他，女婿也有撫養的義務，同樣沒辦法繼承岳父岳母的遺產，建議可以請公婆、岳父母提早立下遺囑、規劃財產分配。
資料來源：律師蘇家宏
女婿也可能需要撫養岳父母 建議先規劃遺囑、財產分配
