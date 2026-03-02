我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿爆出與王子不倫風波，神隱4個月的她，日前被拍到現身廣澤宮拜拜。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮臉書粉專）

藝人粿粿去年10月被老公范姜彥豐指控出軌好友王子（邱勝翊），粿粿、王子爆出不倫戀後神隱至今，農曆大年初六（2/22），被人發現現身廣澤宮參與開工團拜活動，同場還有陷入閃兵風波的陳大天，引發網友熱議。事實上，不少藝人都是廣澤宮的信徒，而宮主也大有來頭，是曾奪下《超級星光大道》總冠軍的賴銘偉，當年在節目中打敗梁文音、魏如昀等強敵，順利奪下百萬獎金。賴銘偉被稱作「搖滾宮主」，愛唱歌的他，多年前從父親手上接下大溪鳳山寺廣澤宮宮主的職位，平日於廟宇中為信眾收驚祈福，近年香火鼎盛，不少藝人皆為信徒。日前廣澤宮舉行開工團拜，包括鄭怡、柯大堡、初孟軒等人都到場參與，其中最讓人關注的是，陷入不倫戀的粿粿、王子低調現身，神隱4個月首度在公開場合合體露面；另外日前捲入「閃兵事件」的陳大天，也與新婚妻子劉樸一同現身。賴銘偉熱愛唱歌，當年在《超級星光大道》中表現亮眼，一路過關斬將打敗梁文音、葉瑋庭、魏如昀等強敵，順利奪下總冠軍，獲得百萬獎金；不過，賴銘偉事後笑稱扣完稅只有85萬元，且比完賽隔天還發生車禍，先賠了10萬元。出道後他則與星光二班人氣王黃美珍成立團體「神木與瞳」並發行過兩張專輯。近幾年，賴銘偉接任廣澤宮宮主以來，善用網路社群與年輕世代溝通，以淺顯易懂、幽默且正向的語言詮釋民俗禁忌與信仰文化，吸引不少信徒。除了擔任宮主，他也會到餐廳駐唱，3/31將於高雄餐廳藍色狂想舉辦「搖滾宮主南巡-賴銘偉演唱會」。