全台棒球狂熱即將引爆！2026世界棒球經典賽（WBC）進入最後倒數，台中市政府號召球迷「站出來」，宣布將市府前廣場重磅打造成「最強戶外觀賽派對」。不只架設大螢幕場場零時差直播中華隊預賽，更有啦啦隊熱舞應援、限量美食與好禮抽獎，邀請市民齊聚廣場，用最震撼的應援聲浪把中華隊送進邁阿密！運動局長游志祥表示，本次府前直播活動除了主打「場場直播」，最大亮點便是3月6日萬眾矚目的「台日大戰」。為了點燃最高潮的應援氣氛，當天將有神秘嘉賓及應援團驚喜現身，市府更加碼限量發放隱藏版「抗日美食」。期盼親臨現場的民眾能一邊大啖美食，一邊觀賞中華隊的精彩表現，享受原汁原味的熱情吶喊氛圍。值得一提的是，本屆中華隊陣容齊聚各路好手，其中更有兩位正港「台中出品」的棒球英雄。強力打者張育成在2023年經典賽A組預賽時，以兩發全壘打點燃洲際棒球場熱火，更勇奪該組最有價值球員（MVP）；而新生代終結者曾峻岳，則在今年的資格賽晉級戰中，以驚人的「火球連發」為中華隊死守經典賽門票。兩位台中子弟兵將用精湛球技，全力協助中華隊挺進8強、前進邁阿密。隨著開賽進入倒數階段，運動局指出，除了2月起跑的「週週抽好禮」持續為賽事加溫，3月5日至8日的直播活動現場更加碼大放送。只要親臨現場參與直播派對的球迷，就有機會抽中中華隊周邊應援小物。市府期盼藉由豐富的活動延續城市棒球熱潮，讓市民朋友在在地就能感受國際賽事的魅力，齊心為中華健兒加油打氣。