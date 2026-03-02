我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部觀光署今（2）舉辦「觀光節慶祝大會頒獎典禮」，交通部長陳世凱指出，去年交出亮眼成績單，今年期許觀光繼續穩步前進。然而，近期熱議「窮到只能出國」，獲得觀光特別貢獻獎、雲朗觀光集團總經理盛治仁逆風喊話，希望外界基於事實批評，也喊話觀光業一起讓我國價值被世界看見。今年觀光節慶祝大會邁入第49屆，本屆典禮以「旅行・再發現」為主軸，原訂行政院長卓榮泰祝賀，但今日並未出席，由陳世凱致詞並頒獎。今現場匯聚逾300位海內外觀光領袖，見證台灣觀光邁向兆元產業的輝煌成果 。陳世凱表示，去年繳出亮眼成績單，今年春節也開出紅盤比去年成長 2.89 個百分點，在台中、嘉義、南投等地住房率超過六成，比去年更好。他回憶去年來觀光節，當時說「四平八穩、穩步向前、穩步前進」，去年不論郵輪、住宿、國際旅客等都穩定前行，今年期許繼續努力，給國人、國際旅客漂亮成績單。陳世凱說，交通部在行政院支持下，加碼34.6億元推動「觀光雙輪驅動方案」。透過平日旅遊住宿補助與優惠，引導人潮分流，鼓勵國人在舒適的環境中深度體驗在地故事，重新發現臺灣之美。同時致力於「行」的便利，透過公私協力與跨域整合，將原本零散的鐵道、溫泉、美食及生態旅遊動線一段段串聯，並積極恢復航線、提供包機誘因，確保旅程更趨順暢。本屆大會最高榮譽的「臺灣觀光特別貢獻獎」，係由綠色目的地基金會（Green Destinations）創辦人Albert Salman 以及雲朗觀光集團總經理盛治仁獲獎，以表彰兩位得獎人長期深耕旅遊市場，為臺灣觀光發展帶來的卓越貢獻。盛治仁笑稱，一開始接獲得獎訊息還以爲是詐騙。針對國旅被外界批評價格太貴，出國反而比較值得的爭議，他也直球對決並強調，希望批評是基於事實跟數據。盛治仁在個人臉書以觀光從業人員看法闡述，他雖知道逆風發言會被網友批判，可是若身為觀光業都不幫自己講話，恐怕會變成自我實現式的產業破壞，但同時對內應該要反省，觀光業不只是上一道菜、或是整理房間，而是文化交流平台，一起讓台灣的價值被世界看見。