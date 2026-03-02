我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列於2月28日對伊朗發動空襲，伊朗隨即對波斯灣展開報復性空襲，中國駐以色列使館則宣稱，只要台灣人持「台胞證」，即可登記撤離。對此，民進黨立委沈伯洋今（2）日批評，只要災難發生，中國都會吃台灣的豆腐，並趁機宣稱台灣政府沒做事，只有中國政府會做事。對於中國的做法，沈伯洋直呼，中國又來了，又把台灣人納入中國範圍，就跟中國之前在關西機場做的事如出一轍。他說，只要任何災難發生，中國都會在法律的部份上，吃台灣的豆腐，還趁機宣稱台灣政府沒做事，只有中國政府會做事，但大家都知道，中國現在外強中乾，在外交上屢屢碰壁，因此再用此作法，效果已極其有限。至於中國日前將沈伯洋列為「台獨頑固份子」，國台辦近日更新官方網站時，卻將沈伯洋列入「台獨頑固份子」及「台獨打手幫兇」名單。對此，沈伯洋直呼，他既是主謀又是打手，又是執行者，國台辦的法律程度實在是有待商榷，給他太多封號了，且還是無法同時達成的，這種情況如「台獨二刀流」，他是欣然接受。