一、用數字說話：六都財政，誰玩得起？

二、這不是福利競賽，而是資源現實的對決

三、為什麼說他把2026跟2028一起選？

四、民進黨真的怕了嗎？

五、蔣萬安的兩條路

台北市長蔣萬安近日宣布，自3月1日起，凡家中有12歲以下子女的受僱者，在雇主同意且不減薪的前提下，可每日提前一小時下班照顧孩子，薪資差額由市府補貼八成。表面看，這是少子化、家庭友善與勞動政策；政治上，意義只有一個——蔣萬安再度推出「全國等級」政策。過去幾個月，他推動國中小營養午餐全面免費，迫使其他五都市長表態，有人跟進、有人無奈。這一次，動作更大，也更明確。問題從來不是政策好不好，而是——其他縣市，跟不跟得起？答案在財政結構。若扣除剛性支出後，六都可自由調度的預算大致如下：• 台北市：每年可自由運用約 100～150 億；營養午餐約 20 億，實際仍有 80～130 億 可用，財政空間最寬• 台中市：可自由運用約 80～120 億；營養午餐約 25～30 億，剩 50～90 億，仍有餘裕• 桃園市：可自由運用約 60～100 億；營養午餐約 19 億，實際剩 40～80 億，財務OK• 新北市：可自由運用約 50～80 億；營養午餐約 46 億，只剩 4～34 億，幾乎沒有財務調度空間• 台南市：可自由運用約 30～50 億；營養午餐約 16 億，剩 14～34 億，空間非常有限• 高雄市：原本每年就有 30～60 億赤字；營養午餐約 18 億，年度缺口擴大為 48～78 億，只能擴大舉債（文中六都財政數據為AI查詢統計，用於比較分析，實際數字以各縣市正式預算為準。）結論很清楚：不是其他市長不想學，而是多數城市根本沒這個財政條件。蔣萬安這兩項政策，關鍵不在治理技巧，而在現實——誰有錢、誰玩得起。免費營養午餐也好、育兒補貼也好，並非其他縣市想不到，而是能不能做到。當比較被拉到全國層級，差距立刻攤開：不是其他縣市長用心與否，而是資源多寡。對地方政府而言，跟不跟進，不是政治態度問題，而是現實能不能做。對中央而言，要不要補助其他財政較弱縣市，來跟進蔣萬安的政策，同樣尷尬——因為一補助，就等於承認：蔣萬安先想到、先做了，那中央為什麼沒早做？這不是福利競賽，也不是能力比拚，而是資源結構，決定誰能出牌、誰只能旁觀。把視角拉高。蔣萬安每一次政策出手，影響都不只停在台北，而是引發全國討論、逼其他縣市表態，讓選民跨區比較。這已經不是單純的市政操作，而是在累積全國層級的能見度與好感度。這正是總統選戰的前期工程。設想2026選後，國民黨勢必面對2028人選問題：盧秀燕？韓國瑜？打得過賴清德？如果答案仍不明確，最後自然會回到一個名字——蔣萬安。他不是突然冒出的黑馬，而是在整個2026過程中，透過一波波全國性政策，把政治位階從市長，往上推到接近總統層級。最近已有媒體人透露，民進黨內部對蔣萬安的警惕程度相當高。說「怕」或許誇張，但「麻煩」是肯定的。面對一個不斷推出全國效應政策的對手，民進黨在台北市難以找到對等人選，政策上也難反制。更尷尬的是歷史對照：1994年 陳水扁 當選台北市長，1998連任失敗，2000卻直攻總統成功。對綠營而言——打不倒蔣萬安，很難看；而萬一真的打倒了，他反而可能成為2028最強對手。這才是民進黨真正的兩難。蔣萬安現在思考的，已不是「要不要連任」，而是2028，時機到了嗎？兩條路都在眼前：第1，2026高票連任，任滿四年，2028順勢出場。第2，若黨內其他人選全面落後 賴清德，而蔣萬安民調持平甚至領先，提前被推上戰場。不論哪一條，他現在的每一步政策，都是在為更上一層樓鋪路。2026 年的台北市長選舉，早已不只是地方選舉本身，而是牽動 2028 年政壇布局，與總統大選走向的重要前哨戰。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com