台南一名李姓女子2025年8月到9月間，首度對大灣派出所展開電話騷擾，一個月內撥打1241通 報案電話，當時已被法院裁罰1萬元。然而她並未收手，隨後自2025年11月到1月間，改向永信派出所惡作劇，在兩個多月內再度撥打1164通。前後兩次合計撥打次數達到2405通，最終遭法院二度裁罰1萬2千元。根據檢方調查，一名李姓女子自2025年11月起至2026年初，頻繁利用手機撥打永康分局永信派出所的110報案專線，短短一個月就累計撥打高達1164次。儘管執勤員警多次嚴正勸阻，李女仍無視警告持惡作劇，最終被依違反《社會秩序維護法》移送台南地院新市簡易庭裁處。法官在審理過程中發現，其實這並非李女首次犯案！早在2025年8月至9月間，她就曾以同樣的手法瘋狂撥打大灣派出所報案專線達1241次，當時已遭裁罰1萬元。新市簡易庭指出，李女前後累計撥打共2405通報案電話，此舉嚴重虛耗警政資源並影響勤務運作，雖然考量其事後坦承犯行，最終仍決定加重處分，對其再次裁罰1萬2千元。