2026台灣燈會睽違8年時間重回嘉義縣，將在2026年3月3日盛大開幕，展出一路到3月15日，今年主題以《光躍台灣．點亮嘉義》為主，跳脫往年主燈用生肖年來做主視覺，而是改用嘉義阿里山神木當成主角，燈會亮點眾多，不只有超級瑪利歐聯名小提燈可以領，還有煙火秀、演唱會、重現大阪世博TECH WORLD館、棒球經典賽WBC應援直播等超多亮點，今年台灣燈會內容超級精彩！《NOWNEWS》也特別整理2026台灣燈會時間地點、主燈介紹、燈區展覽介紹、活動5大亮點、小提燈領取攻略、交通資訊攻略等，讓民眾一文看懂2026台灣燈會全貌。
本文重點摘要
📍2026嘉義台灣燈會時間地點
📍2026嘉義台灣燈會主燈介紹
📍2026嘉義台灣燈會燈區介紹、地圖
📍2026嘉義台灣燈會5大亮點
📍2026嘉義台灣燈會小提燈怎麼領完整攻略
📍2026嘉義台灣燈會交通管制、接駁車、停車場攻略
2026嘉義台灣燈會時間地點
這次2026台灣燈會在嘉義，睽違8年重回嘉義縣舉辦，主題為《光躍台灣．點亮嘉義》，展出日期從元宵節3月3日（二）一直到3月15日，地點位於嘉義縣政府前廣場以及周邊區域，全場超過600件以上作品展出，更多詳細的資訊，民眾也可以到活動官網「2026台灣燈會在嘉義」查詢。
2026嘉義台灣燈會主燈介紹
今年台灣燈會跳脫往年用生肖年來做為主視覺，而是改用嘉義著名的阿里山神木作為主軸，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名，以阿里山神木的意像，作為整體視覺和精神核心。該主燈是由藝術家姚仲涵操刀，高度達21公尺，整體結構以循環木料拼貼組構而成，燈體外觀以多層次結構堆疊，呈現神木向上生長的力量感，讓觀眾在不同角度觀看時，產生不同的視覺感受。主燈位置就在嘉義縣政府前廣場，展演時間為每天18：00至22：00，每半小時會展演3分鐘。
2026嘉義台灣燈會燈區介紹、地圖
台灣燈會展區一：主燈中央展區「光躍台灣」
主燈「光沐-世界的阿里山」、副燈「天驥夢飛揚」、副燈「火鳥啟靈光」；其餘主燈區主題「逐鹿光溯源」、「光照林野間」、「農漁慶豐收」、「環島樂遊趣」、「團聚光抵嘉」、「科技嘉年華」、「北回歸嘉徑」、「傳統小花燈」、「迎賓門」、「光環境」、「年年有餘」，今年主燈區一共有1主燈、2副燈以及11處主題燈區展出。
台灣燈會展區二：縣府展區「點亮嘉義」
另外縣府第二展區則涵蓋非常多內容，總計超過18個主題燈區可以參觀，其中最受矚目的包括「超級瑪利歐星燦嘉年華」，以《超級瑪利歐》經典元素打造，適合親子及各年齡層參與的主題燈區，此區還有限量「？磚塊造型」小提燈可以領取！另外則是曾經在2025年大阪世博參展的「TECH WORLD館」將在嘉義台灣燈會重現，結合文化、生活、科技，呈現台灣多元包容的生命力，也展現在半導體和科技領域的關鍵角色，可以說是非去不可的展區！
2026嘉義台灣燈會五大亮點！先筆記必看必逛
一、主題燈區跳脫生肖：今年台灣燈會主燈不再沿用傳統生肖造型，以嘉義著名阿里山神木作為創作核心，讓民眾不只是看燈，而是走進光之森林般。
二、超級瑪利歐首次結合台灣燈會：今年燈會數一數二超高話題的超級瑪利歐展區，任天堂首次合作跟台灣燈會推出「經典問號磚塊小提燈」，提供民眾兌換，限量發送！
三、大阪世博TECH WORLD重現：2026台灣燈會將再現曾代表台灣登上2025年大阪世博的TECH WORLD館，讓國際級展演內容在嘉義完整重現，民眾記得要預約才能入場，開放時間是每天10時至晚間22時，免門票就能入場，預約系統ACCUPASS請點我。
四、世界棒球經典賽直播應援：迎接2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事，嘉義縣政府特別在3月5日至3月8日在縣治特區戀人公園轉播比賽，4場比賽通通有，打造大型戶外直播應援現場，另外3月7日也有「Team Taiwan」夜間遊行，活動晚上18時45分從博愛路出發，想參加的民眾可別錯過啦！
五、煙火秀回歸台灣燈會：許多人都期待的台灣燈會煙火秀，在2026年確定回歸，將會在3月3日元宵節開展當天晚間20時5分，施展約10分鐘的夜空展演，為今年台灣燈會揭開序幕。
2026嘉義台灣燈會小提燈怎麼領？限量發送攻略
今年台灣燈會有2款造型提燈可以領取，其中一款是以觀光署吉祥物「喔熊」為主角，結合馬年設計成「喔熊騎木馬」的款式，非常的可愛！而這款在民眾只要到現場主燈展區（太子大道與信義二路交叉口，近永慶高中）就可以領取，發放日期是3月3日至15日每天下午15時起，每人限領一盞，依排隊先後順序發送，送完為止。
另外一款則是跟超級瑪利歐合作推出的「經典？磚塊小提燈」，而這款提燈一共會有四種方案可以領取，包括「景點集章贈送」、「特色旅宿贈送」、「跟團出遊贈送」以及「活動現場贈送」，以下是每種領取方案重點整理：
「景點集章贈送」：加入慢遊嘉義官方LINE帳號，在3月15日以前至指定景點完成5處景點集章，就可已預約兌換小提燈時段，必須出示本人LINE帳號手機畫面，每個LINE帳號只能領1份。
「特色旅宿贈送」：加入慢遊嘉義官方LINE帳號，入住嘉義縣指定旅宿，向業者索取住宿證明正本，可憑住宿證明至台灣燈會兌換，每房每晚可以兌換1份，每天限量1800份，換完為止。
「跟團出遊贈送」：指定雄獅旅遊、可樂旅遊購買行程，就可以獲得提燈一份，由旅行社統一領取發放，依舊有限量名額。
「活動現場贈送」：燈會期間將每日開放慢遊嘉義官方LINE帳號預約，採當日登記、當日兌換方式辦理，讓未參加「事前抽籤贈」或未抽中者的遊客皆可參加，都有機會加入限量小提燈兌換行列。
2026嘉義台灣燈會交通管制、接駁車、停車場攻略
今年嘉義台灣燈會也有提供免費接駁車的服務，民眾可於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（KANO公園）及朴子轉運站轉乘接駁車前往燈區，接駁時間為週一至週四13時30分至22時30分；週五及假日（包含開燈日）是上午9時30分至23時，建議優先搭乘大眾運輸工具，節省等候時間。
如果是開車自行前往的民眾，可停放高鐵嘉義站周邊P4至P7停車場，或展區西側P1、P2及南側P3停車場，再轉乘接駁車進場；燈會期間部分路段都會實施交通管制，平日為下午至晚間時段，假日及開燈日則自上午開始管制至活動結束，請民眾配合現場交通引導並預留行程時間。
資料來源：2026台灣燈會在嘉義官網
