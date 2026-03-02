我是廣告 請繼續往下閱讀

本文重點摘要

2026嘉義台灣燈會時間地點

展出日期從元宵節3月3日（二）一直到3月15日，地點位於嘉義縣政府前廣場以及周邊區域

▲2026嘉義台灣燈會從元宵節3月3日一直展出到3月15日。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

2026嘉義台灣燈會主燈介紹

今年台灣燈會跳脫往年用生肖年來做為主視覺，而是改用嘉義著名的阿里山神木作為主軸，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名

展演時間為每天18：00至22：00，每半小時會展演3分鐘。

▲2026台灣燈會在嘉義，今年主燈不以生肖年為主，而是改用阿里山神木當成主軸。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

2026嘉義台灣燈會燈區介紹、地圖

台灣燈會展區一：主燈中央展區「光躍台灣」

▲2026嘉義台灣燈會主燈區「光躍台灣」地圖，包括1主燈、2副燈、11大主題燈區。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

台灣燈會展區二：縣府展區「點亮嘉義」

其中最受矚目的包括「超級瑪利歐星燦嘉年華」

曾經在2025年大阪世博參展的「TECH WORLD館」將在嘉義台灣燈會重現

▲2026嘉義台灣燈會跟任天堂合作打造「超級瑪利歐」展區，絕對必逛必看！（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

2026嘉義台灣燈會五大亮點！先筆記必看必逛

一、主題燈區跳脫生肖：

▲2026嘉義台灣燈會主燈區地圖，今年不用生肖年當作主燈視覺，而改用阿里山神木作為主軸。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

二、超級瑪利歐首次結合台灣燈會：

▲2026嘉義台灣燈會跟任天堂合作打造「超級瑪利歐」展區，絕對必逛必看！（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

三、大阪世博TECH WORLD重現：

▲2026嘉義台灣燈會將去年在大阪世博參展的TECH WORLD展館搬到燈會重現，採預約制一連展出13天，民眾要把握機會！（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

四、世界棒球經典賽直播應援：

▲2026嘉義台灣燈會活動期間遇到世界棒球經典賽（WBC）中華隊出賽，在戶外公園打造大型直播應援現場。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

五、煙火秀回歸台灣燈會：

▲2026嘉義台灣燈會煙火秀正式回歸，將在3月3日晚間20時5分施放約10分鐘的高空煙火，不可錯過！（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

2026嘉義台灣燈會小提燈怎麼領？限量發送攻略

發放日期是3月3日至15日每天下午15時起，每人限領一盞，依排隊先後順序發送，送完為止。

▲2026台灣燈會小提燈「喔熊騎木馬」超可愛！每天下午15時開始發送，數量有限要領要快！（圖/觀光署提供）

包括「景點集章贈送」、「特色旅宿贈送」、「跟團出遊贈送」以及「活動現場贈送」

「景點集章贈送」：

「特色旅宿贈送」：

「跟團出遊贈送」：

「活動現場贈送」：

▲2026嘉義台灣燈會還有另一款提燈，就是跟超級瑪利歐一起推出的經典「問號磚塊小提燈」必拿！（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

2026嘉義台灣燈會交通管制、接駁車、停車場攻略

民眾可於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（KANO公園）及朴子轉運站轉乘接駁車前往燈區，接駁時間為週一至週四13時30分至22時30分；週五及假日（包含開燈日）是上午9時30分至23時

▲嘉義台灣燈會有接駁車可以搭乘，民眾可以善用接駁車，少去許多塞車時間。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

平日為下午至晚間時段，假日及開燈日則自上午開始管制至活動結束