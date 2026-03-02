我是廣告 請繼續往下閱讀

年底即將地方首長大選，民進黨桃園市長人選仍未定，外界猜測綠委王義川出線機會大。不過，對此，媒體人羅旺哲指出，總統府秘書長何志偉在地方跑得也很勤，地方人士看起來比較喜歡何志偉，而且何志偉有和地方議員同台掃街，王義川沒有，因此羅旺哲也斷言何志偉機會較大。針對總統賴清德傳出徵詢王義川競選意願，羅旺哲上《新聞大白話》分析指出，他們講了什麼，只有他們2人知道，什麼都有可能，總統也有可能是勸退他！尤其何志偉在地方跑得勤、沒有停，賴總統會不知道嗎？羅旺哲更斷言，王義川雖然表現不錯，人氣旺、聲量也高，但桃園可能有另外人選，尤其在過年期間，桃園地方人士看起來比較喜歡何志偉，加上也沒看到王義川在地方上跑行程，但何志偉去掃市場時，確實有小雞（議員）在他身邊出現，所以如果沒有太大的意外的話，民進黨很有可能會提名何志偉。